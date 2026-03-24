Pensii de stat în Europa: în 20 de țări nu acoperă costul vieții. Unde se află România

Analiza, citată de Euronews, a comparat nivelul pensiei medii cu costul de trai pentru o persoană singură în 39 de țări europene, incluzând state membre ale Uniunii Europene, țări candidate, state din EFTA și Regatul Unit. Calculul exclude cheltuielile pentru chirie, care ar face diferențele și mai mari. Rezultatele arată o variație semnificativă: pensiile pot acoperi de la doar 22% din costul vieții în Georgia până la 225% în Luxemburg.

Țările în care pensiile depășesc costul vieții

În unele state europene, pensiile sunt semnificativ mai mari decât cheltuielile de bază. Luxemburgul se află pe primul loc, unde pensia medie anuală este de aproximativ 28.790 de euro, în timp ce costul vieții este estimat la 12.791 de euro. Astfel, pensia depășește de peste două ori cheltuielile. Situații similare se întâlnesc și în alte țări din Europa de Vest și Nord:

Italia – 210% din costul vieții

Finlanda – 208%

Spania – 199%

Danemarca – 189%

În plus, pensiile depășesc 150% din costul vieții în Islanda, Norvegia, Germania, Belgia, Austria, Franța, Olanda și Suedia.

Țări în care pensiile acoperă doar la limită costurile

În unele state europene, pensiile reușesc să acopere costurile de bază, dar cu un surplus foarte mic. Acestea includ Elveția, Irlanda, Regatul Unit, Polonia, Cehia și Grecia, unde pensiile reprezintă între 103% și 131% din costul vieții.

În peste jumătate dintre țările analizate, pensiile nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază ale unei persoane. În unele state, pensiile acoperă între 80% și 95% din costul vieții, precum Slovenia, Slovacia, Estonia, Portugalia, Muntenegru, Lituania, Croația și Ungaria. În alte cazuri, diferența este mult mai mare. Cele mai scăzute niveluri sunt înregistrate în:

Georgia – 22%

Albania – 29%

Ucraina – 29%

Moldova – 42%

În aceste țări, pensiile nu acoperă nici măcar jumătate din costurile de trai.

România în comparație cu restul Europei

În România, pensia medie de stat acoperă doar o parte din costurile de trai, potrivit datelor analizate în raportul Moorepay. Nivelul pensiilor se situează sub pragul necesar pentru a acoperi integral cheltuielile de bază ale unei persoane, excluzând chiria, ceea ce plasează țara în categoria statelor europene unde pensionarii trebuie adesea să se bazeze pe alte surse de venit sau pe sprijinul familiei. Situația reflectă diferențele economice dintre Europa de Vest și Europa de Est, unde sistemele de pensii sunt în general mai puțin generoase, iar puterea de cumpărare a pensionarilor este mai redusă.

Un decalaj regional evident

Analiza evidențiază un contrast clar între regiunile Europei. În Europa de Nord și de Vest, sistemele de pensii oferă, în general, un nivel de venit suficient pentru acoperirea cheltuielilor de bază. În Europa Centrală, pensiile oferă o acoperire moderată, în timp ce în Europa de Est și în Balcani ele acoperă doar o parte din costurile de trai.

Potrivit datelor OECD, aproximativ două treimi din veniturile persoanelor de peste 65 de ani din Europa provin din pensii publice. Experții spun că diferențele sunt legate în mare parte de nivelul general de dezvoltare economică și de structura sistemelor de pensii din fiecare țară. În unele state, veniturile pensionarilor sunt completate frecvent de sprijinul familiei sau de alte surse de venit.