Când Germania taie din pensii e un semnal pentru toată Europa

Când vezi cum se tunde barba vecinului tău, udă-ți-o pe a ta. La asta trebuie să se gândească politicienii, economiștii și… pensionarii din mare parte a Europei. Germania, cea mai puternică țară din Europa și cea care de obicei dă ritmul „reformei”, a început să și demonteze statul social, anunțând reduceri drastice la pensii și asistență medicală pentru a finanța cheltuielile de apărare, notează El Economista.

Aceste reduceri au loc într o țară a cărei datorie publică abia depășește 60% din PIB, ceea ce servește drept un avertisment serios pentru toate acele țări cu niveluri de îndatorare mult mai mari, care intenționează să finanțeze creșterea cheltuielilor de apărare printr o emisiune netă mai mare de datorie publică, menținând sau chiar extinzând în același timp alte categorii majore de cheltuieli. Evenimentele recente de pe piață au dezvăluit că împrumuturile publice „nelimitate” au consecințe, iar Germania vrea să dea un exemplu.

Este oarecum paradoxal, din punct de vedere istoric, că Berlinul inițiază această dezmembrare, unii chiar au considerat că a început după Marea Recesiune, a statului bunăstării, când tocmai cancelarul german Otto von Bismarck a fost cel care a susținut modelul la sfârșitul secolului al XIX lea.

Omul care a călăuzit destinul Prusiei (precursoarea Germaniei moderne) timp de două decenii a implementat primul sistem de pensii contributive și asigurări sociale obligatorii pentru a înfrâna ideile socialiste și a îmbunătăți viața lucrătorilor, punând astfel bazele unui model la care Regatul Unit a contribuit ulterior semnificativ.

Tăieri de miliarde și un nou model de „stat social”

Vremurile s au schimbat, iar vântul pare să bată în direcția opusă. În urmă cu doar câteva ore, guvernul de coaliție german a fost de acord cu un pachet amplu de reduceri ale asistenței sociale în valoare de 38,3 miliarde de euro până în 2030, reducând drastic sistemul de sănătate și garanțiile de pensii pentru a elibera fonduri pentru cheltuieli militare. Uniunea Creștin Democrată (CDU) și Partidul Social Democrat (SPD), care formează coaliția de guvernare sub cancelarul Friedrich Merz, au ajuns la acord înainte de ședința de cabinet programată pentru 28 aprilie 2026.

În mijlocul diviziunilor și tensiunilor constante dintre cele două facțiuni ale sale, creștin democrații și social democrații, guvernul Marii Coaliții pare hotărât să lanseze mult lăudata „toamnă a reformelor” a lui Merz, care a fost acum amânată pentru primăvara următoare.

Finalul, deocamdată, al alegerilor regionale din Germania oferă o fereastră de oportunitate despre care analiștii au avertizat că ar putea fi folosită pentru a introduce reforme care este puțin probabil să fie foarte populare. Fitilul s-a aprins acum câteva luni, când tinerii membri rebeli ai CDU au amenințat că vor bloca o propunere a SPD de îmbunătățire a pensiilor. Merz a stins focul, dar luptele interne au arătat clar că proiecțiile pe termen lung nu se potriveau.

Unul dintre cele mai frapante mesaje pentru Europa din partea acestei mișcări de la Berlin se referă la pensii. Merz a declarat că pensia de stat va fi reformată în ceea ce el însuși a descris ca fiind o „acoperire de bază” pentru bătrânețe și că nu va mai fi suficientă pentru a menține un nivel de trai pe termen lung. În plus, indemnizațiile de șomaj pe termen lung vor fi, de asemenea, reduse. Efectul combinat reprezintă cea mai semnificativă dezmembrare a statului social german de la reformele Agendei 2010 a lui Gerhard Schröder de la începutul anilor 2000, un program care a divizat SPD ul atât de profund încât partidul nu și a revenit niciodată pe deplin.

Avertisment pentru Europa: urmează pensii mai mici?

Când aceste reduceri din Germania au început să fie dezbătute, Juan Ramón Rallo, doctor în economie și popularizator, a arătat deja într o analiză spre restul Europei și în special spre Spania, cu următorul argument: „Spania ar trebui să ia notă. Dacă statul bunăstării german, cu o datorie publică de 63% din PIB, este în scădere, cel spaniol, cu 103%, este mult mai aproape de prăpastie”, a subliniat acest expert.

Nu numai atât, Rallo a analizat cheltuielile publice pentru a clarifica problema, subliniind că „cheltuielile sociale (între cele două țări) nu sunt prea diferite: Germania alocă 19,7% din PIB ul său protecției sociale, comparativ cu 18,5% în Spania; 4,5% educației, comparativ cu 4,2%; și 7,5% asistenței medicale, comparativ cu 6,6%. Nu există nicio prăpastie care să ne permită să presupunem că ceea ce este nesustenabil acolo va fi în mod miraculos viabil și aici”, a concluzionat acest expert.

S-a vorbit mult despre nesustenabilitatea pensiilor în mare parte a Europei. Chiar și Financial Times a publicat recent un editorial controversat care punea sub semnul întrebării capacitatea țărilor europene de a menține sisteme atât de generoase. Prin urmare, mișcarea Germaniei ar putea reprezenta ceva mult mai mare decât pare. Acesta ar putea fi primul pas către o „reducere reală” a pensiilor la nivel european. În Europa, Spania s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai mari probleme din următorii ani.

Este adevărat că Europa, în general, le a promis pensionarilor săi multe, atât în termeni financiari, cât și în ceea ce privește drepturile. Printre țările care au făcut cele mai multe promisiuni, Spania se remarcă prin cele mai mari drepturi la pensie din întreaga Europă.

Calculul acestei datorii implicite la pensii, sau al drepturilor la pensie, în conturile naționale este o estimare a valorii tuturor pensiilor pe care gospodăriile le au acumulat până la o anumită dată, fie prin sisteme publice (sistem de tip „pay as you go”, care este sistemul spaniol), fie prin sisteme private (fonduri capitalizate). Obligațiile Spaniei depășesc 600% din PIB, cea mai mare cifră din Europa, conform datelor Eurostat.

Un raport realizat de Capital Economics din ianuarie anul trecut, pe care elEconomista.es îl prezentase deja în avanpremieră, a arătat cum, în ciuda performanțelor economice superioare de la începutul pandemiei în comparație cu vecinii lor din nord, economiile din sudul Europei au fost deosebit de vulnerabile în ceea ce privește pensiile.

Studiul a indicat că cheltuielile publice medii pentru pensii în zona euro sunt proiectate să crească cu aproximativ 1% din PIB în următorul deceniu, deși cu diferențe semnificative între țări. Deși 1% din PIB poate părea puțin, în țările care se confruntă deja cu dezechilibre bugetare, 1% ar putea fi picătura care a umplut paharul și a declanșat suspiciuni sau prețuri pentru piețe în ceea ce privește nesustenabilitatea datoriei publice, care se confruntă cu această provocare enormă la niveluri istorice ridicate.

Presiunea uriașă: îmbătrânirea populației și costurile

„Această creștere este determinată de îmbătrânirea populației, pe măsură ce vasta generație a generației „baby boom” ajunge la vârsta de pensionare, un proces mai pronunțat în Italia și Spania, mai puțin intens în Franța și în conformitate cu media zonei euro în cazul Germaniei”, a remarcat Franziska Palmas, autoarea raportului. Pe fondul controversei din jurul „contrareformei” pensiilor din Franța și al dezbaterii din Germania, raportul Capital a indicat în mod explicit Spania.

Firma britanică a explicat că cheltuielile cu pensiile în Spania ar putea crește cu puțin peste 1,5% din PIB până în 2035 (peste un deceniu), deși recunosc că Comisia Europeană consideră că această cifră va fi și mai mare, ajungând la 1,8%. Problema este că, în Spania, cea mai mare parte a cheltuielilor și problema majoră vor apărea mai târziu și toate deodată, în timp ce în prezent sunt mascate de creșterea contribuțiilor la asigurările sociale prin diverse mecanisme.

„În Germania și Spania, principalul risc este automulțumirea. Este puțin probabil ca creșterea cheltuielilor cu pensiile în ambele țări să genereze îngrijorare semnificativă în rândul investitorilor pe termen scurt, având în vedere că rata datoriei Germaniei este destul de scăzută, iar cea a Spaniei a înregistrat o tendință descendentă datorită creșterii economice solide”, a declarat Palmas.

Dintr o perspectivă paneuropeană, marea întrebare este dacă trebuie, într un fel, să facem un pas înapoi pentru a câștiga avânt și apoi să sprintăm înainte.

„Se susține uneori că Europa prioritizează în mod deliberat bunăstarea în detrimentul creșterii economice. Cu toate acestea, statul european al bunăstării, care în majoritatea țărilor are un sistem de pensii de tip „pay as you go”, are nevoie de creștere economică pentru a rămâne sustenabilă.

Ca să nu mai vorbim de finanțele publice, care se află deja într o stare critică în mai multe state membre. Fără creștere economică, raporturile datorie publică PIB riscă să devină nesustenabile”, au argumentat Ruben Dewitte și Peter Vanden Houte, analiști la ING, într un raport recent.

Imediat ce măsurile guvernului german au fost anunțate, ministrul spaniol al transporturilor, Óscar Puente, a postat rapid pe rețelele de socializare: „Luați aminte. Putem preveni acest lucru aici.” Cu toate acestea, cazul Germaniei, cu o datorie publică din PIB cu 40 de puncte procentuale mai mică decât Spania, demonstrează că nu este ușor să redresezi finanțele și să te confrunți cu mai multe provocări simultan.

Problema majoră din Germania este că această serie de reduceri este justificată de reînarmare, lucru greu de acceptat de public. Deși s a afirmat în repetate rânduri că pachetul masiv de stimulare al Berlinului, axat în mare măsură pe apărare, precum și pe infrastructură, va genera locuri de muncă și va stimula activitatea economică, adevărul este că cheltuielile enorme pentru apărare, în special pentru a contracara amenințarea rusească, provoacă presiuni fiscale suplimentare. Acest lucru se extinde și la restul economiilor europene, care, deși mai puțin viguroase decât Germania, s-au angajat, de asemenea, față de NATO, să și mărească cheltuielile militare.

OCDE a avertizat recent că „creșterea cheltuielilor pentru apărare ar putea stimula modest activitatea economică pe termen scurt, dar creează o presiune fiscală suplimentară, în timp ce efectele sale asupra creșterii pe termen lung sunt incerte. Beneficiile economice de durată sunt mai probabile dacă guvernele întreprind reforme structurale mai ample, alături de reînarmare.” Cheltuielile nu sunt nelimitate… nimic nu este gratuit.

În plus, politicienii germani s au confruntat cu critici serioase după ce au descoperit că o parte din stimulul alocat investițiilor a fost folosit pentru cheltuieli curente sau, așa cum spun unii economiști, pur și simplu pentru a „astupa găuri”. Acest lucru face ca măsura actuală a guvernului să fie cu atât mai semnificativă.

„Continuăm să credem că stimulul fiscal va stimula în cele din urmă activitatea economică. Cu toate acestea, având în vedere că o parte din acest stimul va fi folosit pentru a acoperi costul fiscal tot mai mare al unei populații îmbătrânite și că atenția guvernului pare să se mute de la planurile de investiții în infrastructură la dezbateri despre viitorul statului bunăstării, anticipăm că impulsul generat de stimulul fiscal va fi dezamăgitor”, a declarat însăși Palmas în urmă cu câteva luni la Capital Economics.

Pentru alți analiști, hotărârea guvernului a fost insuficientă.

„Merz a preluat funcția de cancelar cu un mandat clar și un partener de coaliție supus. Un an mai târziu, Germania a trecut printr o schimbare radicală a politicii fiscale, dar sunt vizibile doar semne timide de reformă structurală. Progresul promis în ceea ce privește reformele legate de cheltuielile sociale, competitivitate și deficitul fiscal structural, dincolo de fondul special alocat apărării și infrastructurii, încă nu s-a materializat”, a declarat Carsten Brzeski, economist șef la ING, chiar înainte de anunțarea măsurilor luate de Berlin