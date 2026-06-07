Franța și Cipru semnează un acord care permite desfășurarea trupelor franceze pe insulă

Documentul va fi semnat la Nicosia de ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, și de ministrul cipriot al Apărării, Vasilis Palmas. Cei doi vor participa, în aceeași zi, la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din UE, scrie Politico.

Potrivit președintelui cipriot Nikos Christodoulides, acordul „va permite prezența forțelor franceze pe teritoriul Ciprului, strict în scopuri umanitare”, în cadrul cooperării consolidate dintre cele două guverne.

Acordul va stabili condițiile în care militarii francezi pot fi staționați în Cipru, se pot antrena și pot desfășura operațiuni pe insulă, cu respectarea suveranității naționale. Documentul vizează, de asemenea, coordonarea militară, exercițiile comune, cooperarea în industria de apărare, schimburile de personal și regulile administrative pentru forțele aflate pe teritoriul celeilalte părți.

Acordul a stârnit controverse după ce planurile privind semnarea lui au fost anunțate în aprilie de Christodoulides, în timpul unei vizite a președintelui francez Emmanuel Macron pe insulă.

Cipru este divizat din 1974, după intervenția militară a Turciei care a urmat unei lovituri de stat susținute de Grecia. Republica Cipru, stat membru al UE, este recunoscută internațional ca singura autoritate suverană asupra întregii insule. Ciprul de Nord este recunoscut doar de Ankara.

Administrația cipriotă turcă a respins acordul imediat după anunțarea lui și l-a declarat nul. Aceasta susține că documentul ar putea schimba echilibrul de putere de pe insulă, ar ignora drepturile ciprioților turci și ar putea alimenta tensiunile. De asemenea, administrația cipriotă turcă afirmă că Republica Cipru nu are autoritatea de a semna un astfel de acord în numele întregii insule.