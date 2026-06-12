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Un lider european îndeamnă NATO să-și reconsidere politica privind cheltuielile de apărare: „Dezbaterea trebuie purtată”

Un lider european atrage atenția asupra faptului că NATO ar trebui să își reconsidere politica privind cheltuielile de apărare, întrucât războiul capătă o nouă formă odată cu intensificarea utilizării dronelor. „Un tanc care costă milioane de euro poate fi distrus de o dronă care costă 20 de mii de euro”, a subliniat acesta.
Un lider european îndeamnă NATO să-și reconsidere politica privind cheltuielile de apărare: „Dezbaterea trebuie purtată”
Diana Nunuț
12 iun. 2026, 08:21, Economic
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Italia își va majora cheltuielile destinate apărării în acest an la 2,8% din PIB, o creștere cu 0,71% față de anul trecut. Totuși, premierul italian Giorgia Meloni a atras atenția asupra faptului că NATO ar trebui să își regândească prioritățile militare.

Într-un discurs susținut joi în fața parlamentului italian, Meloni a anunțat că o mare parte din creșterea de cheltuieli va merge spre securitatea internă, inclusiv unele atribuții ale poliției, relatează Reuters.

Meloni: Un tanc care costă milioane de euro poate fi distrus de o dronă care costă 20 de mii de euro

Ea a avertizat că războiul din Ucraina a demonstrat că puterea militară modernă nu poate fi măsurată doar prin prisma sistemelor de arme tradiționale, printre care și tancurile, în contextul în care conflictul este marcat de o intensificare a utilizării dronelor.

„Se vorbește în continuare despre cheltuieli, dar nu există nicio dezbatere serioasă privind destinația acestora, dincolo de o linie pe care Italia a contribuit la adoptarea ei.
Astăzi, problema securității depășește cu mult domeniul armamentului. Trebuie să acceptăm faptul că lumea se schimbă: în Ucraina, frontul nu avansează deoarece este complet înconjurat de drone. Un tanc care costă milioane de euro poate fi distrus de o dronă care costă 20 de mii de euro. (…) Acea dezbatere trebuie purtată la nivelul summitului NATO și este o problemă la care voi reveni și eu la summitul NATO (de la Ankara – n.r.)”, a spus Meloni în discursul adresat parlamentului italian, potrivit agenției ANSA.

Comentariile făcute de Meloni vin în contextul în care președintele american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și se bazează prea mult pe protecția conferită de Washington. Din acest motiv, el a cerut aliaților din NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB, lucru decis în cele din urmă la summitul Alianței din iunie 2025.

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