Italia aprobă reforma legii electorale în Camera Deputaților. Guvernul Giorgiei Meloni face un pas decisiv spre schimbarea sistemului de vot

Inițiativa, susținută de coaliția de guvernare formată din Frații Italiei, Liga și Forza Italia, urmărește modificarea modului în care sunt aleși parlamentarii și introducerea unui sistem menit, potrivit Executivului, să asigure o majoritate stabilă după alegeri.

Opoziția critică însă reforma și susține că noile reguli sunt concepute pentru a-i oferi Giorgiei Meloni un avantaj important la alegerile parlamentare programate în 2027, facilitând menținerea actualei coaliții la putere, scrie Reuters.

Ce schimbări prevede noul sistem de vot

Proiectul de lege introduce un sistem de reprezentare integral proporțională, eliminând actualele circumscripții uninominale în care parlamentarii sunt aleși prin sistemul „first-past-the-post” (n.r. câștigătorul ia totul).

Noua lege prevede că orice alianță politică ce obține peste 42% din voturile exprimate la nivel național va beneficia de un bonus de mandate. Astfel, coaliția câștigătoare va primi 70 de locuri suplimentare în Camera Deputaților, care are 400 de membri, și încă 35 de mandate în Senatul cu 200 de locuri.

Pentru a evita formarea unor majorități excesive, proiectul stabilește și un plafon maxim de reprezentare: 220 de mandate în Camera Deputaților și 113 locuri în Senat.

Guvernul susține că această formulă va contribui la stabilitatea politică și va reduce riscul unor majorități fragile sau al unor negocieri îndelungate pentru formarea unui executiv.

Tensiuni în coaliția aflată la guvernare

Deși proiectul a fost adoptat în Camera Deputaților, dezbaterile au evidențiat și neînțelegeri în interiorul coaliției de guvernare.

La începutul săptămânii, parlamentarii au respins o propunere a Executivului care ar fi permis alegătorilor să acorde voturi preferențiale candidaților înscriși pe listele partidelor. Respingerea amendamentului a fost posibilă inclusiv din cauza unor parlamentari ai coaliției care nu au susținut poziția Guvernului.

Proiectul trebuie acum să fie aprobat și de Senatul Italiei, unde executivul speră să obțină votul favorabil după încheierea vacanței parlamentare de vară.

Italia aprobă reforma legii electorale pe fondul ascensiunii partidului Futuro Nazionale

Reforma vine într-un moment sensibil pentru scena politică italiană, marcat de apariția unei noi formațiuni de extremă dreapta.

Partidul Futuro Nazionale, condus de fostul general Roberto Vannacci, a câștigat teren în sondajele de opinie și este creditat cu puțin peste 6% din intențiile de vot. În unele cercetări sociologice, formațiunea a depășit chiar Liga, unul dintre partenerii tradiționali ai Giorgiei Meloni.

Potrivit unei simulări realizate de institutul YouTrend, o alianță de dreapta care ar include și Futuro Nazionale ar putea obține majoritatea parlamentară. În schimb, dacă partidul lui Vannacci ar candida separat, șansele opoziției de centru-stânga, formată în principal din Partidul Democrat și Mișcarea 5 Stele, ar crește considerabil.

Analiștii consideră că poziționarea viitoare a acestei formațiuni ar putea influența decisiv rezultatul alegerilor legislative din 2027, indiferent de modificările aduse legii electorale.