Meloni vrea să chimbe regulile jocului electoral. Reforma cu „premiu de majoritate” stârnește furtună politică în Italia

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, adversarii politici ai șefei guvernului susțin că modificările urmăresc, în realitate, să-i asigure acesteia un avantaj decisiv la alegerile generale programate pentru anul viitor.

Înaintea unei dezbateri parlamentare care urmează să înceapă vineri, Giorgia Meloni a declarat că reforma este necesară pentru a garanta stabilitatea guvernamentală, după decenii de instabilitate politică.

„Astăzi suntem considerați un pilon al stabilității în Europa. Ieri eram o Italie instabilă într-o Europă mai stabilă. Nu vreau ca Italia să redevină instabilă”, a afirmat Meloni într-un forum public.

Ce presupune reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni

În centrul reformei sistemului electoral se află un mecanism proporțional care include acordarea unui „premiu de majoritate”, constând în locuri suplimentare în parlament pentru coaliția care obține cele mai multe voturi. Acest bonus, de până la 17,5% din mandate, ar permite formarea guvernului chiar și în lipsa unei majorități absolute.

Pentru a beneficia de acest avantaj, coalițiile ar trebui să obțină cel puțin 42% din voturi, să candideze pe o platformă comună și să desemneze în avans un candidat la funcția de prim-ministru. În caz contrar, mandatele suplimentare ar urma să fie distribuite proporțional.

„Este o lege proporțională – cine obține cele mai multe voturi guvernează”, a susținut Meloni.

Critici și opoziție față de reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni

Opoziția respinge categoric reforma. Lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, a declarat că formațiunea sa va bloca adoptarea legii, susținând că unele prevederi sunt „în mod clar neconstituționale”.

Alți lideri politici au descris proiectul drept un „plan autoritar” menit să concentreze puterea.

Politologul Lorenzo Castellani, de la Universitatea Luiss din Roma, a declarat pentru Financial Times că modificarea legii electorale reflectă anxietatea premierului înaintea scrutinului din 2026.

„Modificarea unei legi electorale este întotdeauna un semn de slăbiciune”, a afirmat acesta.

O lege inspirată din era Berlusconi

Reforma este inspirată dintr-o lege electorală controversată din 2005, adoptată în timpul guvernării lui Silvio Berlusconi, ulterior anulată de Curtea Constituțională.

Noile reguli ar îngreuna și accesul partidelor mici, obligate să strângă 500.000 de semnături pentru a participa la alegeri, o măsură percepută ca fiind îndreptată împotriva unor formațiuni emergente.

În contextul în care opoziția de centru-stânga încearcă să se unească pentru a contracara coaliția de guvernare, reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni riscă să devină una dintre cele mai controversate inițiative politice din Italia ultimilor ani.