Prima pagină » Știri externe » Meloni vrea să chimbe regulile jocului electoral. Reforma cu „premiu de majoritate” stârnește furtună politică în Italia

Meloni vrea să chimbe regulile jocului electoral. Reforma cu „premiu de majoritate” stârnește furtună politică în Italia

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, insistă asupra unei reforme ample a legislației electorale, menită să introducă un sistem de reprezentare proporțională cu un așa-numit „premiu de majoritate”, inițiativă care a declanșat reacții critice din partea partidelor de opoziție.
Meloni vrea să chimbe regulile jocului electoral. Reforma cu „premiu de majoritate” stârnește furtună politică în Italia
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
26 iun. 2026, 12:25, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, adversarii politici ai șefei guvernului susțin că modificările urmăresc, în realitate, să-i asigure acesteia un avantaj decisiv la alegerile generale programate pentru anul viitor.

Înaintea unei dezbateri parlamentare care urmează să înceapă vineri, Giorgia Meloni a declarat că reforma este necesară pentru a garanta stabilitatea guvernamentală, după decenii de instabilitate politică.

„Astăzi suntem considerați un pilon al stabilității în Europa. Ieri eram o Italie instabilă într-o Europă mai stabilă. Nu vreau ca Italia să redevină instabilă”, a afirmat Meloni într-un forum public.

Ce presupune reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni

În centrul reformei sistemului electoral se află un mecanism proporțional care include acordarea unui „premiu de majoritate”, constând în locuri suplimentare în parlament pentru coaliția care obține cele mai multe voturi. Acest bonus, de până la 17,5% din mandate, ar permite formarea guvernului chiar și în lipsa unei majorități absolute.

Pentru a beneficia de acest avantaj, coalițiile ar trebui să obțină cel puțin 42% din voturi, să candideze pe o platformă comună și să desemneze în avans un candidat la funcția de prim-ministru. În caz contrar, mandatele suplimentare ar urma să fie distribuite proporțional.

„Este o lege proporțională – cine obține cele mai multe voturi guvernează”, a susținut Meloni.

Critici și opoziție față de reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni

Opoziția respinge categoric reforma. Lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, a declarat că formațiunea sa va bloca adoptarea legii, susținând că unele prevederi sunt „în mod clar neconstituționale”.

Alți lideri politici au descris proiectul drept un „plan autoritar” menit să concentreze puterea.

Politologul Lorenzo Castellani, de la Universitatea Luiss din Roma, a declarat pentru Financial Times că modificarea legii electorale reflectă anxietatea premierului înaintea scrutinului din 2026.

„Modificarea unei legi electorale este întotdeauna un semn de slăbiciune”, a afirmat acesta.

O lege inspirată din era Berlusconi

Reforma este inspirată dintr-o lege electorală controversată din 2005, adoptată în timpul guvernării lui Silvio Berlusconi, ulterior anulată de Curtea Constituțională.

Noile reguli ar îngreuna și accesul partidelor mici, obligate să strângă 500.000 de semnături pentru a participa la alegeri, o măsură percepută ca fiind îndreptată împotriva unor formațiuni emergente.

În contextul în care opoziția de centru-stânga încearcă să se unească pentru a contracara coaliția de guvernare, reforma sistemului electoral propusă de Giorgia Meloni riscă să devină una dintre cele mai controversate inițiative politice din Italia ultimilor ani.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Cod roșu de temperaturi extreme. Unde vor fi 39 de grade la umbră și în ce zone va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
90% dintre oameni își încarcă greșit telefonul. Care este greșeala care ne distruge smartphone-ul
CSID
Te gândești dacă mai MERITĂ SĂ REPARI o mașină? Află ce e mai IEFTIN: să vinzi sau să repari
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da