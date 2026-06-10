Un gigant auto intră în industria apărării. Vrea să dezvolte un sistem anti-drone pentru infrastructuri critice

Informația a fost publicată de Financial Times și preluată de Reuters. Potrivit sursei citate, Mercedes-Benz și Tytan Technologies urmează să semneze un memorandum de înțelegere prin care vor colabora la dezvoltarea unei soluții moderne de apărare împotriva dronelor de mici dimensiuni, utilizate tot mai frecvent atât în conflictele militare, cât și în activități care pot pune în pericol siguranța publică.

Mercedes-Benz dezvoltă sistem anti-drone folosind vehicule Sprinter și G-Class

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Mercedes-Benz va contribui la proiect cu modelul său de furgonetă Sprinter și cu o versiune militarizată a SUV-ului G-Class.

Aceste vehicule vor servi drept platforme mobile pentru un sistem de apărare antiaeriană capabil să neutralizeze dronele de tip „first-person-view” (FPV), controlate de operatori prin imagini transmise în timp real.

De cealaltă parte, startup-ul Tytan Technologies va furniza drone interceptoare special concepute pentru a identifica și distruge vehiculele aeriene fără pilot considerate o amenințare.

Sistemul este gândit pentru a putea fi desfășurat rapid în zone sensibile și pentru a răspunde eficient noilor provocări de securitate generate de proliferarea dronelor.

Context de interes crescut al industriei auto

Inițiativa Mercedes-Benz reflectă interesul tot mai mare al industriei auto europene pentru tehnologiile din domeniul apărării. Dezvoltarea accelerată a dronelor în contextul războiului din Ucraina a determinat numeroase companii să își extindă activitatea către proiecte cu aplicații militare și de securitate.

Recent, producătorul francez Renault a anunțat un parteneriat cu compania de apărare Turgis Gaillard pentru producția de drone destinate Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda. Proiectul este susținut de Ministerul Apărării din Franța și vizează dezvoltarea unor capacități industriale adaptate noilor cerințe de pe câmpul de luptă.

Reprezentanții Renault au confirmat implicarea în proiect, însă nu au oferit detalii privind rolul exact al dronelor care urmează să fie produse.

Mercedes-Benz dezvoltă sistem anti-drone pe o piață aflată în plină expansiune

Experții consideră că piața sistemelor anti-drone va continua să crească în următorii ani, pe fondul utilizării tot mai extinse a vehiculelor aeriene fără pilot.

Soluțiile mobile de interceptare sunt văzute drept o componentă esențială pentru protecția infrastructurilor critice, a obiectivelor strategice și a spațiului aerian.