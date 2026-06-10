Bugetul apărării Ucrainei crește la un nivel record de 84 de miliarde de euro după aprobarea Parlamentului

Decizia vine într-un context marcat de continuarea războiului cu Rusia, intensificarea atacurilor ucrainene asupra unor ținte aflate în interiorul teritoriului rus și desfășurarea unor contraofensive limitate pe linia frontului, scrie TVPWorld.

Potrivit autorităților de la Kiev, modificările bugetare prevăd alocarea suplimentară a 1,56 trilioane de grivne, echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de euro, pentru sectorul apărării și al securității naționale.

Bugetul apărării Ucrainei a fost aprobat de majoritatea parlamentarilor

Proiectul de lege a fost adoptat cu votul a 242 de parlamentari, peste pragul minim de 226 de voturi necesare pentru aprobarea măsurii. Creșterea cheltuielilor militare a devenit posibilă după deblocarea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană și garantat prin active rusești înghețate.

Din această sumă, aproximativ 3,2 miliarde de euro urmează să fie transferate către Ucraina în cursul acestei luni. Fondurile sunt considerate esențiale pentru menținerea stabilității financiare a statului ucrainean și pentru susținerea efortului de război.

Bugetul apărării Ucrainei ajunge la peste 84 de miliarde de euro

În urma rectificării bugetare, cheltuielile totale destinate apărării vor ajunge la 4,37 trilioane de grivne, echivalentul a aproximativ 84,2 miliarde de euro. Nivelul reprezintă o creștere semnificativă față de estimarea anterioară de 55,4 miliarde de euro și depășește considerabil suma de aproximativ 53,2 miliarde de euro cheltuită pentru apărare în anul precedent.

Autoritățile de la Kiev subliniază însă că Ucraina continuă să depindă de sprijinul financiar și militar al partenerilor internaționali pentru a acoperi necesitățile bugetare și pentru a susține operațiunile militare împotriva Rusiei.

Bugetul este susținut și prin noi măsuri fiscale

Tot în această săptămână, parlamentarii ucraineni au adoptat o lege care introduce impozitarea veniturilor obținute prin intermediul platformelor online precum Uber, Bolt și Uklon. Măsura face parte din angajamentele asumate de Kiev în relația cu Fondul Monetar Internațional (FMI), instituție care solicită extinderea bazei fiscale pentru consolidarea economiei afectate de conflict.

Alte propuneri fiscale, inclusiv taxarea coletelor și introducerea unor taxe suplimentare pentru micile afaceri, au întâmpinat însă rezistență în rândul legislatorilor în ultimele luni. Aceste reforme sunt considerate importante pentru deblocarea următoarelor tranșe de finanțare din partea FMI.

Prin majorarea semnificativă a cheltuielilor militare și implementarea unor noi măsuri fiscale, Ucraina încearcă să își consolideze capacitatea de apărare și să asigure resursele necesare pentru susținerea economiei în contextul continuării războiului cu Rusia.