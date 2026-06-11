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Mercedes-Benz vede oportunități în industria apărării: vehicule speciale și sisteme anti-drone

Mercedes-Benz vede oportunități de extindere a prezenței sale în sectorul apărării, prin dezvoltarea de vehicule speciale.
Mercedes-Benz vede oportunități în industria apărării: vehicule speciale și sisteme anti-drone
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 15:04, Economic
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Constructorul auto german Mercedes-Benz vede oportunități de extindere a prezenței sale în sectorul securității și apărării, prin dezvoltarea de vehicule speciale, scrie agenția dpa.

Michael Schiebe, membru al consiliului de administrație al companiei, a declarat joi, la Stuttgart, că vehiculele și șasiurile destinate acestor domenii reprezintă în prezent mai puțin de 1% din vânzările totale ale Mercedes-Benz.

El a precizat că firma consideră acest segment o direcție strategică de dezvoltare.

Mercedes-Benz produce astfel de vehicule modificate de peste 45 de ani și este de mult timp furnizor al Bundeswehr, armata Germaniei.

Modelul G-Class, cunoscut în varianta militară sub numele „Wolf”, este folosit în prezent în peste 50 de versiuni, de la vehicule medicale până la variante destinate forțelor speciale.

Și furgoneta Sprinter este utilizată de mai mulți ani ca platformă pentru vehicule destinate apărării și protecției civile.

Parteneriat pentru sisteme anti-drone

Mercedes-Benz a anunțat miercuri și o cooperare cu start-up-ul de drone Tytan Technologies. Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție în marja Expoziției Internaționale de Aeronautică de la Berlin.

Cooperarea vizează dezvoltarea unui sistem de apărare împotriva dronelor, iar Mercedes-Benz ar urma să furnizeze vehiculele pe care acesta va fi instalat.

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, și-a exprimat recent deschiderea față de extinderea activităților companiei în domeniul apărării.

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