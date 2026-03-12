Guvernul discută creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Care este diferența față de anul trecut

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern de pe agenda ședinței, propunerea este ca, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată să fie stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

La începutul anului trecut, acesta fusese de stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră.

Cum s-a stabilit suma

Astfel, prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 6,8 %, față de luna iunie 2026.

În luna iunie 2026 tariful orar este de 24,496 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,334 ore pe lună, iar din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore/lună.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată s-au avut în vedere:

– art. 3 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor

minime, ratificată de România în 1975;

– reducerea numărului persoanelor salariate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

– factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea muncii, evoluția indicelui prețurilor de consum, creșterea economică, creșterea câștigului mediu şi interesul care există pentru a realiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forței de muncă.

Potrivit documentului, România a încheiat în luna februarie 2025 procesul de transpunere a Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană în legislația internă. Tot atunci, a fost atins și obiectivul reformei asumată în PNRR, Jalonul 392, care prevede „Instituirea unui mecanism nou și a unei noi formule pentru a stabili nivelul salariului minim în mod obiectiv și sistematic, în consultare cu partenerii sociali și ținând seama de acțiunile Uniunii.

Astfel, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte şi se actualizează pe baza unei proceduri de aplicare a mecanismului de stabilire şi actualizare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În vederea stabilirii anuale a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se utilizează procedura prevăzută de lege şi se actualizează cu suma dintre rata medie anuală a inflaţiei prognozate şi rata de creştere reală anuală a productivităţii muncii prognozate, conform unei formule stabilite în acord cu legislația europeană.

În situația în care raportul dintre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prognozat aplicând formula și câștigul salarial mediu brut lunar este mai mic de 52%, se negociază cu partenerii sociali, în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, într-o marjă cuprinsă între rezultatul formulei și evaluarea gradului de adecvare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de nivelul orientativ de 47%-52% al ponderii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în câștigul salarial mediu brut, arată documentul citat.