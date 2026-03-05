Prima pagină » Economic » Plafonarea prețului la gaze din 1 aprilie, introdusă în ședința de joi a Guvernului. Ce presupune noua schemă de ajutor pentru clienții casnici

Proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale, după expirarea plafonării prețurilor din 31 martie, a fost introdus oficial pe agenda ședinței de joi a Guvernului, după ce miercuri seara premierul a anunțat din platoul B1 că speră ca acesta să fie adoptat cu această ocazie, propunerea, publicată în transparență decizională de Ministerul Energiei acum două săptămâni, nu fusese inclusă pe agenda oficială anunțată de Palatul Victoria miercuri seara.
05 mart. 2026

Cabinetul Bolojan dezbate joi proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027,publicat de Ministerul Energiei în transparență decizională pe 17 februarie.

„Lucrăm la scenariul în care astăzi vom adopta în ședință de Guvern poate cel mai curajos act normativ în materie de prevenție a consumatorilor casnici pe gaze naturale, un act normativ care ne va da garanția că timp de un an de zile vom avea un preț constant la consumatorul casnic de maxim 0,31 lei pe kilowatt”, a spus joi dimineață, la Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Miercuri seara, premierul Ilie Bolojan a anunțat că speră ca în ședința de joi să fie adoptat proiectul de ordonanță de urgență prin care se introduc prețuri reglementate la gaze naturale pe tot lanțul, pentru ca România să se asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare măcar pe acest segment.

„În ceea ce privește partea de gaz, acolo suntem într-o situație în care România își asigură într-o pondere destul de mare componenta de gaz și sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanță, care să asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare și să ne protejăm indirect, cel puțin pe această componentă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri seara, în platoul B1.

Ce prevede proiectul

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

Astfel, prețul propus este de 110 lei/MWh la producători, față de 120 de lei/MWh, cât este cel reglementat în prezent. Conform actualei scheme, până la 31 martie, populația beneficiază de un plafon de 0,31 lei/kWh, iar firmele cu consum de până la 50.000 MWh pe an – de unul de 0,37 lei/kWh, în timp ce CET-urile beneficiază de preț reglementat de 120 lei/MWh dacă acestea cumpără de la producătorii interni sau de 370 lei/MWh, dacă achiziționează de la furnizori.

De amintit că, potrivit declarațiilor pentru Mediafax ale unui oficial din cadrul Executivului comunitar, România notificase informal, dar ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonanță de urgență conform obligațiile cuprinse în Directiva privind gazele naturale.

