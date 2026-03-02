Prima pagină » Economic » Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut cu aproape 50% după ce Qatar Energy a oprit producția de gaze naturale lichefiate

Deja în creștere bruscă luni dimineață, prețul gazelor europene a crescut vertiginos după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunțat că oprește producția de gaze naturale lichefiate (GNL) în urma unui atac cu drone iraniene.
Compania energetică de stat din Qatar a anunțat luni, că a suspendat producția de gaze naturale lichefiate (GNL)  după atacurile iraniene  asupra a două dintre principalele sale instalații de procesare a gazelor, potrivit Le Figaro.

„Din cauza atacurilor militare asupra instalațiilor QatarEnergy situate în zonele industriale Ras Laffan și Mesaieed din Qatar, QatarEnergy a încetat producția de gaz natural lichefiat (GNL) și produse conexe”, a anunțat compania într-un comunicat.

În jurul orei 12:55 GMT, contractul futures TTF olandez, considerat referința europeană, a crescut cu peste 48%, la 47,32 euro pe megawatt-oră, după ce a atins cel mai înalt nivel din februarie 2025, la 47,70 euro pe megawatt-oră (+52,38%). Acesta rămâne mult sub nivelurile atinse în 2022, la începutul războiului din Ucraina, când a depășit 300 de euro.

Potrivit Ministerului Apărării din Qatar, o dronă iraniană a vizat o instalație energetică din Ras Laffan, la 80 km nord de capitală, pe coasta de nord, principalul sit de producție de gaze naturale lichefiate al țării. O altă dronă a vizat un rezervor de apă de la o centrală electrică din Mesaieed, de asemenea o bază cheie de producție de gaze naturale, la 40 km sud de Doha. Nu au fost raportate victime în atacuri, potrivit autorităților.

Qatar, unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale lichefiate

Qatar este unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale lichefiate (GNL), alături de Statele Unite, Australia și Rusia. Deține cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume cu Iranul. QatarEnergy estimează că porțiunea zăcământului aparținând statului din Golf, numită North Field, conține aproximativ 10% din rezervele de gaze naturale cunoscute ale planetei. În ultimii ani, Qatar a semnat o serie de contracte pe termen lung de furnizare de GNL cu companii precum Total din Franța, Shell din Marea Britanie, Petronet din India, Sinopec din China și Eni din Italia.

 

