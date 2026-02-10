Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump va abroga o hotărâre cheie care permite reglementarea gazelor care încălzesc planeta

Într-o mișcare anti-mediu care se anunță cea mai îndrăzneață de până acum, administrația Trump va anula joi mecanismul care permite guvernului să reglementeze poluarea care duce la încălzirea planetei, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe .
Laurentiu Marinov
11 feb. 2026, 01:06, Știri externe

„Președintele Trump va fi însoțit de administratorul EPA, Lee Zeldin, pentru a oficializa recesiunea constatată în 2009 în epoca Obama privind pericolul”, a declarat Karoline Leavitt într-o conferință de presă de marți. „Aceasta va fi cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria Americii”, relatează AP.

Constatările au stabilit că dioxidul de carbon și alte gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea și bunăstarea publică, stabilind o bază legală pentru reglementarea acestora în temeiul Legii privind aerul curat. Anularea acesteia ar fi o „lovitură devastatoare pentru milioane de americani care se confruntă cu riscuri tot mai mari de dezastre nenaturale”, a declarat Meredith Hankins, director juridic federal pentru climă la organizația non-profit de apărare a mediului, Consiliul Național de Apărare a Resurselor.

„Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a lui Trump se preface cinic că schimbările climatice nu reprezintă un risc pentru sănătatea și bunăstarea americanilor”, a spus Hankins. „Acesta este cel mai mare atac asupra autorității federale de a combate criza climatică.”

Reducerea va atrage, cel mai probabil, contestații în justiție.

