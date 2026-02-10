Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Interne al Portugaliei a demisionat din cauza criticilor privind modul în care a gestionat criza meteorologică severă

Ministrul de Interne al Portugaliei a demisionat din cauza criticilor privind modul în care a gestionat criza meteorologică severă

Ministrul de Interne portughez, Maria Lucia Amaral, și-a prezentat demisia, iar atribuțiile sale vor fi preluate provizoriu de către prim-ministrul de dreapta Luis Muntenegru, a anunțat marți seara Președinția Republicii Portugalia.
Ministrul de Interne al Portugaliei a demisionat din cauza criticilor privind modul în care a gestionat criza meteorologică severă
furtuna Kristin, captură video
Laurentiu Marinov
11 feb. 2026, 01:24, Știri externe

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la putere, a acceptat demisia ministrului, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul prezidențial, potrivit Le Figaro. Ministrul Maria Lucia Amaral „a considerat că nu are condițiile personale și politice necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile”, se arată în comunicat.

Ministrul a fost criticat pentru modul în care a gestionat criza legată de furtunile devastatoare care au lovit Portugalia în ultimele zile. „Demisia ministrului de Interne este o dovadă că guvernul a eșuat în răspunsul său la această situație de urgență”, a comentat presei secretarul general al Partidului Socialist, José Luis Carneiro.

Vânturile violente care au însoțit furtuna Kristin au provocat cinci morți în Portugalia săptămâna trecută și pagube extinse. Peninsula Iberică se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa și se confruntă cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi și episoade de precipitații abundente din ce în ce mai frecvente și mai intense.

În urma unei campanii electorale puternic perturbate de vremea rea ​​din ultimele două săptămâni, portughezii au ales duminică un nou președinte, pe socialistul moderat António José Seguro.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Ar trebui interzis accesul copiilor la rețelele de socializare?
G4Media
Din ce este făcut, de fapt, untul Pilos. Se găsește în toate supermarketurile din România
Gandul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu afaceristul mort în accidentul de la Iași! Medicii au dat verdictul! Soția lui însărcinată a decedat la spital
CSID
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor