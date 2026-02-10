Ministrul de Interne al Portugaliei a demisionat din cauza criticilor privind modul în care a gestionat criza meteorologică severă

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la putere, a acceptat demisia ministrului, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul prezidențial, potrivit Le Figaro. Ministrul Maria Lucia Amaral „a considerat că nu are condițiile personale și politice necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile”, se arată în comunicat.

Ministrul a fost criticat pentru modul în care a gestionat criza legată de furtunile devastatoare care au lovit Portugalia în ultimele zile. „Demisia ministrului de Interne este o dovadă că guvernul a eșuat în răspunsul său la această situație de urgență”, a comentat presei secretarul general al Partidului Socialist, José Luis Carneiro.

Vânturile violente care au însoțit furtuna Kristin au provocat cinci morți în Portugalia săptămâna trecută și pagube extinse. Peninsula Iberică se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa și se confruntă cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi și episoade de precipitații abundente din ce în ce mai frecvente și mai intense.

În urma unei campanii electorale puternic perturbate de vremea rea ​​din ultimele două săptămâni, portughezii au ales duminică un nou președinte, pe socialistul moderat António José Seguro.