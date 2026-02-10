Prima pagină » Social » Ministrul Culturii: Să știți că prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți

Ministrul Culturii: Să știți că prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți

Ministrul Culturii, Andras Demeter, nu recunoaște că i-ar fi jignit pe actorii protestatari de la Teatrul Național. El apare într-o secvență video în timpul protestului în timpul căruia i se cerea demisia, spunând: „prostia e mare”.
Laurențiu Marinov
11 feb. 2026, 00:45, Social

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a negat într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN că i-ar fi acuzat de prostie pe actorii care au protestat marți în fața Teatrului Național din București împotriva unui proiect ce i-ar obliga să lucreze normat.

„Să știți că prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine, pentru faptul că am achiesat la niște propuneri care, din păcate au condus la o situație atât de tensionată. O discuție care nu are legătură cu o persoanăanume, cu colegii protestatari, sau nu are legătură cu discuțiile de dinainte, nu are legătură nici măcar cu strigătele carecer demisia, pentru că este mult după aceea, nu cred că poate fi legată, nici forțat de colegii protestatari”, a declarat ministrul Culturii.

Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti au protestat marţi, în faţa instituţiei, faţă de aplicarea unui proiect-pilot transmis de Ministerul Culturii privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă.

Ulterior, ministrul Culturii Andras Demeter a anunțat că retrage proiectul-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori.

