Se cere demiterea lui Andras Demeter. Insultele și batjocura ministrului la adresa oamenilor de cultură din România, într-o înregistrare audio

Presiunea publică crește asupra ministrului Culturii, Andras Demeter, după ce o înregistrare audio apărută în spațiul public a declanșat un val de revoltă în rândul comunității culturale. O petiție online cere demiterea acestuia, acuzând un comportament abuziv, lipsit de respect și incompatibil cu funcția pe care o ocupă.
Mediafax Foto / Alexandra_Pandrea
Mădălina Dinu
22 ian. 2026, 10:08, Cultură-Media

Înregistrarea, publicată de platforma Cultura la dubă, surprinde un schimb de replici în care ministrul folosește un limbaj umilitor la adresa a doi profesioniști din domeniul cultural. Tonul este autoritar, iar formulările depășesc clar limitele unui dialog instituțional.

Cultura la dubă a publicat o înregistrare audio realizată în timpul dezbaterii publice organizate la 30 decembrie 2025, din care reiese că ministrul Culturii, Andras Demeter, a negat intenția de a face modificarea respectivă. În momentul în care regizoarea Alexandra Badea a atras atenția asupra acestui demers, ministrul a avut o reacție considerată umilitoare la adresa acesteia, deși este laureată a Marelui Premiu pentru Teatru al Academiei Franceze.

„Eu vă las să vorbiți, dar nu vă face bine. Arată că sunteți total nepregătită! Nu v-ați făcut lecțiile!”, se aude spunând ministrul în înregistrare.

În același material audio, Andras Demeter are o ieșire similară și la adresa arheologului Decebal Vleja, reprezentant al muzeografilor în Federația sindicală CulturMedia, căruia îi reproșează, pe un ton ridicat, lipsa de înțelegere:

„Sunteți total nepregătită, nu v-ați făcut lecțiile”, afirmă Andras Demeter într-unul dintre momentele audio făcute publice.

Ulterior, ministrul continuă cu remarci care pun sub semnul întrebării capacitatea profesională a interlocutorilor săi.

„Ori refuzi să înțelegi, ori nu ești capabil”, se mai aude în înregistrare.

Semnatarii petiției susțin că astfel de ieșiri publice reflectă un tip de relație bazată pe intimidare și dispreț față de experți, artiști și manageri culturali. Aceștia reclamă, totodată, un climat tensionat în relația dintre Ministerul Culturii și sectorul cultural, dar și decizii luate fără consultare reală.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Oameni de teatru, muzicieni, curatori și organizații culturale au distribuit petiția, cerând premierului să analizeze situația și să intervină.

Scandalul readuce în atenție nu doar comportamentul unui demnitar, ci și modul în care statul își tratează propriii creatori, într-un domeniu deja fragil și subfinanțat.

Mai mult, ieri, Ministerul Culturii a anunțat oficial că a schimbat condițiile de participare la concursul de management al TNB, astfel încât doar cei care au condus cel puțin 10 ani instituții publice mai pot candida. Profesioniștii din domeniu, care au atât studii de specialitate, cât și experiență în mediul independent, nu mai au dreptul să concureze.

