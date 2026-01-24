Bogdan Ivan: Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili la energie și gaze și posibila reducere a accizelor la carburanți

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat sâmbătă, într-un interviu difuzat la Antena 3 CNN, că pentru anul 2026 se vor menține măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze, iar accizele la carburanți ar putea fi reduse pe măsură ce situația bugetară se va ameliora.

În privința energiei electrice, ministrul a precizat că pentru consumatorii vulnerabili se va păstra ajutorul lunar de 50 de lei, sumă care va fi scăzută direct din factură de către furnizor:

„Lucrăm la proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia. Dacă nu, creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectarea cu ANAF-ul: dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează și și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a anunțat și un sprijin similar pentru facturile la gaze, valabil pe perioada sezonului rece:

„Vrem să fac același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp.”

În ceea ce privește accizele la carburanți, Bogdan Ivan a precizat că acestea ar putea fi reduse odată ce deficitul bugetar se va ameliora, reluând astfel nivelurile de dinainte de 31 decembrie 2025:

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil. Revenirea cu 10% a accizelor, revenirea la starea inițială din 31 decembrie 2025. Dacă scadem de la cât e acum – de la 7,90 lei/l motorina, 7,60/l benzina – ne ducem la 7 lei – 7,30 lei. Când vom avea o situație mai bună din perspectiva deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru, reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze.”

Ministrul Energiei a mai subliniat că toate aceste măsuri urmăresc protejarea românilor și evitarea unor creșteri dramatice de facturi, asigurând în același timp un mecanism automatizat și transparent pentru acordarea ajutoarelor: