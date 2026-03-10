„În prezent, echipa noastră, care include atât militari, cât și pe Rustem Umerov, se află în drum spre regiunea Golfului, unde oamenii noștri pot ajuta la protejarea vieții și la stabilizarea situației. Observăm provocările actuale cauzate de atacurile din Iran – de întregul război care ar putea să se prelungească.

De fapt, regimul iranian a blocat Strâmtoarea Ormuz, care este una dintre principalele rute de aprovizionare a pieței mondiale cu petrol și gaze. Aceasta reprezintă o destabilizare majoră. Nimeni din lume nu poate spune cât va dura toate acestea, dar este important ca protecția vieții să funcționeze cât mai curând posibil. Avem nevoie și de stabilitate”, spune Zelenski.

Volodimir Zelenski: „Cei care ne cer sprijinul să ne ajute în apărare”

„Trebuie ca cei care ne solicită sprijin acum să continue să ne ajute în apărarea noastră, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”, spune președintele Ucrainei în mesajul de seară.

„Ucraina are cea mai mare experiență din lume în combaterea dronelor”

„Am propus Statelor Unite anul trecut un acord privind dronele. Aceasta este o perspectivă corectă – să fie alături de noi în producția de drone și în utilizarea lor. Toată lumea vede acum că nu există nicio alternativă la această perspectivă. Ucraina are cea mai mare experiență din lume în combaterea dronelor de atac și, fără experiența noastră și a regiunii Golfului, ar fi foarte dificil pentru întregul Orient Mijlociu și pentru partenerii din Europa și America să construiască o apărare puternică. Suntem pregătiți să ajutăm pe cei care ne ajută, care ajută Ucraina.

Rustem Umerov, împreună cu militarii noștri, serviciile de informații și Ministerul Apărării, va pregăti acorduri concrete. Ucraina este un furnizor de securitate de încredere, aceasta nu este doar o perspectivă de securitate, ci și o perspectivă economică pentru noi. Apărarea pentru Ucraina, cooperarea cu partenerii, dezvoltarea producției ucrainene. Tot ceea ce ucrainenii au învățat pentru propria apărare poate deveni o bază globală de securitate – o bază globală pentru o viață protejată”, declară președintele Ucrainei.

Tot astăzi, liderul de la Kiev a anunțat că Ucraina a trimis în Orientul Mijlociu 3 echipe de experți: „Am trimis 3 echipe ale noastre. Acestea sunt profesioniste și bine echipate. În această săptămână, vor fi în trei țări diferite – Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite”.