Criza din Orientul Mijlociu ia amploare. Guvernul SUA le-a cerut americanilor să părăsească Arabia Saudită

Oficialii SUA au ordonat personalului neesențial să părăsească Arabia Saudită de urgență, potrivit CNBC. Ordinul a fost semnat luni și îi vizează pe toți angajații guvernamentali care nu ocupă poziții importante.

Ambasada SUA la Riyadh a invocat riscurile sporite din cauza conflictului armat, a terorismului și a atacurilor cu rachete și drone din Yemen și Iran. Acesta este primul ordin de plecare emis de Washington în Arabia Saudită de la începutul războiului.

Decizia a fost luată după ce Iranul a anunțat că nu va negocia cu americanii un armistițiu. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a susținut luni că în timp ce atacurile continuă, „nu are rost să vorbim despre altceva decât despre apărare și represalii împotriva inamicilor”.

În replică, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu atacuri devastatoare. De asemenea, armata israeliană a anunțat că a început un nou val de atacuri care vizează infrastructura „regimului terorist” din centrul Iranului.