Criza din Orientul Mijlociu ia amploare. Guvernul SUA le-a cerut americanilor să părăsească Arabia Saudită

Guvernul SUA le-a cerut americanilor care ocupă funcții guvernamentale mai puțin importante să părăsească Arabia Saudită. Experții susțin că solicitarea arată că războiul din Orientul Mijlociu este departe de final.
Petru Mazilu
10 mart. 2026, 12:03, Politic

Oficialii SUA au ordonat personalului neesențial să părăsească Arabia Saudită de urgență, potrivit CNBC. Ordinul a fost semnat luni și îi vizează pe toți angajații guvernamentali care nu ocupă poziții importante.

Ambasada SUA la Riyadh a invocat riscurile sporite din cauza conflictului armat, a terorismului și a atacurilor cu rachete și drone din Yemen și Iran. Acesta este primul ordin de plecare emis de Washington în Arabia Saudită de la începutul războiului.

Decizia a fost luată după ce Iranul a anunțat că nu va negocia cu americanii un armistițiu. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a susținut luni că în timp ce atacurile continuă, „nu are rost să vorbim despre altceva decât despre apărare și represalii împotriva inamicilor”.

În replică, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu atacuri devastatoare. De asemenea, armata israeliană a anunțat că a început un nou val de atacuri care vizează infrastructura „regimului terorist” din centrul Iranului.

