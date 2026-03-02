Îngrijorare la Washington. Doar un sfert dintre americani aprobă războiul lansat de Trump în Iran-sondaj

Doar 27% dintre americani susțin operațiunea militară lansată de Donald Trump împotriva Iranului, a dezvăluit un sondaj Reuters-Ipsos. Sprijinul este modest chiar și în cazul republicanilor.

Sondajul realizat pe 28 februarie și 1 martie arată că 43% dintre americani dezaprobă atacurile militare SUA împotriva Iranului, în timp ce 27% le aprobă. Trei din zece persoane nu au dorit să-și exprime opinia.

Rezultatele reflectă și polarizarea sistemului electoral american. 55% dintre republicani susțin atacul, comparativ cu doar 7% dintre democrați. 74% dintre respondenții democrați se opun atacurilor americane, comparativ cu doar 13% dintre republicani. Partidul Democrat are un număr mare de alegători indeciși: aproape unul din trei (31%) este indecis.

Experții cred că opinia publică și-ar putea schimba poziția în funcție de rezultatul conflictului. Aproape jumătate dintre cei chestionați (48%) au declarat că ar fi mai înclinați să susțină continuarea acțiunilor militare dacă acestea ar duce la instaurarea unui guvern iranian favorabil Statelor Unite sau la sfârșitul programului nuclear al Iranului.

54% dintre respondenți au declarat că ar fi mai puțin înclinați să susțină acțiunile SUA dacă acestea ar duce la moartea unor cetățeni americani. De asemenea, numeroși americani s-au declarat îngrijorați de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și de posibila creștere a prețului benzinei și gazului.

Sondajul se bazează pe un eșantion de 1.282 de persoane și are o marjă de eroare de 2,8%.