Războiul cu Iranul ar putea dura patru săptămâni. „Merge conform planului”, spune Trump

Președintele Statelor Unite a vorbit pentru prima dată despre evoluția războiului cu Iranul într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate publicației Daily Mail în cursul zilei de duminică, de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde s-a retras după ce a ordonat loviturile asupra Iranului.

Liderul american a estimat că operațiunile militare ar putea continua încă patru săptămâni: „Operațiunea a fost planificată de la început ca un proces de aproximativ patru săptămâni. Așa că, oricât de intens ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”.

48 de oficiali iranieni au fost eliminați

Președintele a afirmat că intervenția se desfășoară „conform planului” și că rezultatele au depășit așteptările inițiale. El a spus că nu a fost surprins de evoluția loviturilor de până acum: „Merge conform planului. În afară de faptul că le-am eliminat întreaga conducere – mult, mult peste ceea ce ne-am așteptat. Se pare că sunt 48”, a declarat Trump, referindu-se la numărul oficialilor iranieni despre care susține că au fost eliminați.

Deși Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind identitatea celor eliminați, declarația lui Trump sugerează o neutralizare pe scară largă a conducerii iraniene.

Primele pierderi americane

În același interviu, președintele a confirmat moartea a trei militari americani în timpul loviturilor asupra Iranului – primele pierderi americane în conflictul în curs. Identitatea acestora nu a fost făcută publică, urmând să fie anunțată după notificarea familiilor.

„Sunt oameni extraordinari”, a spus el despre cei decedați. „Și, știți, ne așteptăm ca asta să se întâmple, din păcate. Se poate întâmpla în continuare, s-ar putea întâmpla din nou.”

Trump a recunoscut că sunt primele victime americane din mandatul său actual, subliniind că operațiunile anterioare – inclusiv capturarea lui Nicolás Maduro și bombardarea instalațiilor nucleare iraniene – au fost realizate fără pierderi de vieți omenești în rândul trupelor SUA.

Trump se va întâlni cu familiile militarilor uciși

„Ne-am descurcat destul de bine”, a spus el. „Dar erau oameni deosebiți, cu cariere remarcabile.” Administrația sa a luat legătura cu familiile celor trei militari uciși, iar președintele intenționează să se întâlnească personal cu acestea.

„Mă voi întâlni cu familiile lor la momentul potrivit”, a spus Trump, adăugând că ar putea merge la baza aeriană Dover, din statul Delaware, pentru transferul solemn al rămășițelor sau că ar putea invita familiile la Casa Albă.

Trump: Iranul trebuia să vorbească săptămâna trecută

În același timp, Trump nu a exclus complet posibilitatea reluării negocierilor cu Teheranul.

„Acum vor să vorbească”, a spus el. „Dar le-am spus că trebuia să vorbească săptămâna trecută, nu săptămâna aceasta.”

Arabia Saudită ar putea interveni

Liderul american a precizat că se află în consultări permanente cu comandanții militari și că se va adresa din nou poporului american.

„Sunt cu generalii chiar acum, pentru a primi o actualizare. Voi face un anunț imediat după acest apel”, a declarat el.

Trump a spus că a discutat deja cu liderii din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, într-un efort de coordonare regională. Răspunzând la informațiile potrivit cărora Arabia Saudită ar putea lansa atacuri asupra Iranului după ce a fost inițial vizată, președintele a declarat: „Luptă, luptă și ei.”

Posibilă democrație în Iran

În ciuda pierderilor și a incertitudinilor, Trump s-a declarat optimist în privința rezultatului politic al intervenției.

„Cred că se pot întâmpla lucruri foarte pozitive”, a spus el, întrebat dacă în Iran ar putea apărea o democrație după încheierea loviturilor. „Va fi foarte interesant de urmărit.”

Interviul acordat Daily Mail este primul în care președintele american vorbește pe larg despre războiul cu Iranul, în timp ce operațiunile militare sunt în plină desfășurare.