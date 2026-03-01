Prima pagină » Știri externe » Ivanka Trump a mers la sinagogă în mijlocul conflictului cu Iranul

Ivanka Trump a mers la sinagogă în mijlocul conflictului cu Iranul

Ivanka Trump a fost fotografiată sâmbătă în timp ce își ducea copiii la sinagogă, la câteva ore după ce tatăl ei a lansat un atac devastator asupra Iranului împreună cu Israelul.
Ivanka Trump a mers la sinagogă în mijlocul conflictului cu Iranul
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 10:02, Știri externe

Îmbrăcată în negru, Ivanka a făcut prima sa apariție publică după luni de zile. Acesta s -a alăturat familiei sale pentru o slujbă la sinagogă în Miami, Florida, potrivit TMZ.

În fotografii, Ivanka apare conducându-și cei doi fii, care o urmează pe trotinete. Ea a avut un profil discret, purtând ochelari de soare negri și o pălărie mare de soare cu o panglică neagră asortată.

Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner, care este evreu.

SUA și Israelul au început sâmbătă dimineața atacuri cu rachete asupra Iranului pentru a forța o schimbare de regim și a opri producția de arme nucleare. Sute de persoane au fost ucise.

Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei se numără printre morți.

Ca represalii, Iranul ar fi lansat o serie de rachete și atacuri cu drone asupra Israelului, iar alte explozii au fost raportate în Dubai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar unde SUA are baze active.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor