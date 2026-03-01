Ivanka Trump a mers la sinagogă în mijlocul conflictului cu Iranul

Îmbrăcată în negru, Ivanka a făcut prima sa apariție publică după luni de zile. Acesta s -a alăturat familiei sale pentru o slujbă la sinagogă în Miami, Florida, potrivit TMZ.

În fotografii, Ivanka apare conducându-și cei doi fii, care o urmează pe trotinete. Ea a avut un profil discret, purtând ochelari de soare negri și o pălărie mare de soare cu o panglică neagră asortată.

Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner, care este evreu.

SUA și Israelul au început sâmbătă dimineața atacuri cu rachete asupra Iranului pentru a forța o schimbare de regim și a opri producția de arme nucleare. Sute de persoane au fost ucise.

Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei se numără printre morți.

Ca represalii, Iranul ar fi lansat o serie de rachete și atacuri cu drone asupra Israelului, iar alte explozii au fost raportate în Dubai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar unde SUA are baze active.