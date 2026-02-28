Autoritățile iraniene trimit mesaje text prin care îndeamnă locuitorii să părăsească Teheranul

„Având în vedere operațiunile comune lansate de Statele Unite și regimul sionist împotriva Iranului și a altor orașe importante, dacă este posibil și păstrând calmul, îndreptați-vă către alte orașe”, se arată în mesajele text primite de locuitori și văzute de jurnaliștii AFP, transmite France24.

Oficialii iranieni afirmă că cel puțin 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului. Alte 92 de eleve au fost rănite, iar mai multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale citate de CNN.

O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU se va desfășura sâmbătă seara. Aceasta a fost solicitată de Iran și a fost susținută de China și Rusia.