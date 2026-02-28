Prima pagină » Știri externe » Cel puțin o persoană ucisă la Abu Dhabi, după interceptarea mai multor rachete iraniene

Cel puțin o persoană ucisă la Abu Dhabi, după interceptarea mai multor rachete iraniene

Cel puțin o persoană a fost ucisă la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe rachete lansate din Iran au fost interceptate, potrivit agenției de presă de stat a EAU.
Cel puțin o persoană ucisă la Abu Dhabi, după interceptarea mai multor rachete iraniene
foto: captură video
Petre Apostol
28 feb. 2026, 12:12, Știri externe

Autoritățile au anunțat că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze mai multe proiectile, însă impactul incidentului s-a soldat cu cel puțin o victimă, la Abu Dhabi, potrivit Al Jazeera.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite a calificat atacul drept „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”.

De asemenea, a transmis într-un comunicat oficial că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări”.

Incidentul are loc pe fondul atacului comun condus de Israel și Statele Unite ale Americii asupra Iranului, sâmbătă dimineață.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor