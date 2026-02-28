Cel puțin o persoană ucisă la Abu Dhabi, după interceptarea mai multor rachete iraniene

Autoritățile au anunțat că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze mai multe proiectile, însă impactul incidentului s-a soldat cu cel puțin o victimă, la Abu Dhabi, potrivit Al Jazeera.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite a calificat atacul drept „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”.

De asemenea, a transmis într-un comunicat oficial că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări”.

Incidentul are loc pe fondul atacului comun condus de Israel și Statele Unite ale Americii asupra Iranului, sâmbătă dimineață.