Iată ce știm până acum despre atacul SUA-Israel din Iran și răspunsul Teheranului
Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”.
Ce știm până acum despre conflictul din Orientul Mijlociu
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) spune că a lansat rachete asupra bazelor militare americane din Golful Persic, ca represalii pentru atacul major SUA–Israel asupra Iranului. Au fost raportate explozii în Bahrain, Kuweit, EAU și Qatar. O persoană a fost ucisă de schije provenite de la o rachetă iraniană în EAU, au declarat oficialii.
Explozii au zguduit capitala iraniană Teheran, unde oamenii au raportat că au văzut fum ridicându-se din districtul care include palatul prezidențial.
Iranul a lansat, de asemenea, mai multe valuri de rachete asupra Israelului, cu explozii raportate pe cerul de deasupra Ierusalimului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că sistemele de apărare antiaeriană acționau pentru a doborî „salva de rachete” lansată din Iran.
Oficiali israelieni au spus presei că, în cadrul atacurilor, au fost vizați lideri de rang înalt ai regimului și ai armatei iraniene, inclusiv liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian.
Se crede că Khamenei nu se află în Teheran și a fost dus într-o locație securizată, în timp ce presa iraniană relatează că Pezeshkian este în siguranță.
Președintele SUA, Donald Trump, a promis că campania „masivă și în desfășurare” împotriva Iranului îi va zdrobi armata, îi va elimina programul nuclear și va duce la o schimbare de guvern. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american eliminând amenințările iminente din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri, îngrozitori”, a spus el.
Fox News citează un oficial american care spune că loviturile aeriene vor continua timp de mai multe zile, nu ore.
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că operațiunea are ca scop eliminarea unei „amenințări existențiale”.
Discuțiile dintre SUA și Iran privind programul nuclear al Teheranului s-au încheiat fără rezultat vineri, existând sugestia că noi discuții vor avea loc săptămâna viitoare. Trump spusese că „nu este mulțumit” de progresul discuțiilor.