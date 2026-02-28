Iran îndeamnă cetățenii săi să rămână calmi și confirmă lansarea de rachete și drone spre Israel

Ministerul de Interne al Iranului a transmis că „inamicul criminal, încă o dată, în încălcarea tuturor legilor internaționale și în timpul negocierilor, a atacat din nou patria noastră”, potrivit agenției Tasmin.

Într-un comunicat oficial, ministerul a ordonat guvernatorilor din întreaga țară să reamintească populației de instrucțiunile anterioare și să asigure „raportarea promptă a situației din provincii” și „mobilizarea tuturor facilităților pentru a răspunde nevoilor urgente ale oamenilor”.

Totodată, Gărzile Revoluționare ale Iranului (IRGC) au confirmat că au lansat rachete și drone către Israel ca răspuns la atacurile SUA și Israel.

„Ca răspuns la agresiunea inamicului ostil și criminal împotriva Republicii Islamice Iran, primul val de atacuri extinse cu rachete și drone către teritoriile ocupate a început”, a transmis IRGC.

De asemenea, autoritățile din Qatar au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană, inclusiv bateriile Patriot, au reușit să intercepteze rachete iraniene lansate spre regiune, potrivit Al Jazeera.

Ministerul Apărării de la Doha a precizat că majoritatea rachetelor lansate au fost doborâte înainte de a atinge spațiul qatarez, fără a fi raportate victime sau pagube semnificative.