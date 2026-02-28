Prima pagină » Știri externe » UE: Kaja Kallas avertizează că situația din Orientul Mijlociu este „periculoasă” și cere protejarea civililor

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis sâmbătă că „ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase”, în contextul escaladării confruntărilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, subliniind că protejarea civililor reprezintă o prioritate.
„Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale de rachete balistice și nucleare, împreună cu sprijinul pentru grupări teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale”, a scris Kaja Kallas, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Ea a subliniat că Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni ferme împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în dosarul nuclear.

Oficialul european a precizat că a discutat cu ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, precum și cu alți miniștri din regiune. Iar UE „cooperează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice” la situația existentă.

„Protecția civililor și respectarea dreptului internațional umanitar reprezintă o prioritate”, a mai afirmat Kaja Kallas.

Ea a adăugat că rețeaua consulară a UE este „pe deplin mobilizată pentru a facilita plecările cetățenilor europeni”, iar personalul neesențial al Uniunii este retras din regiune.

Totodată, ea a anunțat că misiunea navală europeană EUNAVFOR Aspides rămâne „în alertă maximă” în Marea Roșie și este pregătită să contribuie la menținerea deschisă a coridorului maritim.

