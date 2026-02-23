Kaja Kallas: UE nu va ajunge probabil la un acord asupra sancțiunilor rusești luni / Reuniune astăzi la Bruxelles pe tema Ucrainei

„Rezistența continuă din partea Ungariei a arătat clar că nu se va ajunge la un consens asupra măsurilor propuse la o reuniune a miniștrilor afacerilor externe din UE de luni”, a spus Kaja Kallas reporterilor înainte de întâlnire.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că statele membre ale blocului probabil nu vor adopta luni noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie Reuters .

Vineri, tot Kaja Kallas a declarat că Uniunea Europeană încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Sancţiunile adoptate în urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei funcţionează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează şi mai mult capacităţile (Rusiei) de a purta războiul”, a spus Kaja Kallas în cadrul unei conferințe de presă alături de miniștrii apărării din E5, reuniți la Cracovia, scrie Reuters.

În același timp, mai mulți diplomați europeni avertizează că statele membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un consens asupra conținutului sancțiunilor. Șefii diplomațiilor europene urmează să se întâlnească luni la Bruxelles pentru a discuta, printre altele, și despre acest subiect.