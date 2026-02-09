Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a afirmat că persoanele care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA, JD Vance, la Jocurile Olimpice de iarnă, au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani.

Vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha Vance, au participat săptămâna trecută la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Cei doi au fost întâmpinați cu huiduieli și fluierături la stadionul San Siro din Milano, când au apărut pentru scurt timp pe un ecran gigant fluturând steaguri americane în timpul ceremoniei de deschidere.

„Ei bine, cred că am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea Statelor Unite cu privire la Europa”, a spus Kallas, întrebată în cadrul unei emisiuni la Euronews despre huiduielile publicului la adresa vicepreședintelui american.

„Desigur, publicul nostru are și el mândria sa, mândria europeană. Așa că se vede”, a adăugat ea, potrivit POLITICO.

Comentariile făcute de șefa politicii externe a UE vin în contextul unei stări tensionate a relațiilor dintre UE și SUA înaintea Conferinței de securitate de la München (MSC), care va avea loc în această săptămână. La acest eveniment vor participa atât lideri europeni, cât și membri ai administrației președintelui american Donald Trump.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.