Forțele israeliene au ucis patru militanți în Gaza. Un fermier a fost și el împușcat mortal

Aceasta a descris atacul asupra trupelor israeliene ca o încălcare a acordului de încetare a focului negociat de SUA cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, care a intrat în vigoare în Gaza în octombrie anul trecut, și a declarat că îl consideră „extrem de grav”, scrie Reuters.

Israelul a răspuns la incidente similare în ultimele luni prin efectuarea de atacuri aeriene în întreaga enclavă, în care zeci de persoane au fost ucise.

Hamas nu a făcut niciun comentariu imediat, dar unele surse apropiate grupului l-au identificat pe unul dintre cei uciși ca fiind Anas Annashar, fiul unui fost politician de rang înalt al Hamas.

Zeci de luptători Hamas au fost prinși în tunelurile de sub Rafah de la încetarea focului, iar unii dintre ei au fost uciși în confruntări cu forțele israeliene.

Într-un incident separat, forțele israeliene au împușcat și ucis un fermier palestinian în Deir Al-Balah, în centrul Fâșiei Gaza, potrivit autorităților locale din domeniul sănătății. Israelul nu a comentat imediat incidentul.

Violența a zguduit în repetate rânduri încetarea focului, iar cele două părți s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului, în timp ce Washingtonul le presează să treacă la următoarele etape ale acordului de încetare a focului, menit să pună capăt conflictului pentru totdeauna.

Următoarea fază a planului președintelui Donald Trump pentru Gaza prevede rezolvarea unor probleme complexe, precum dezarmarea Hamas, pe care gruparea o respinge de mult timp, o retragere suplimentară a Israelului din Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 580 de palestinieni au fost uciși de focurile israeliene de la semnarea acordului de încetare a focului din octombrie. Israelul afirmă că patru soldați au fost uciși de militanții din Gaza în aceeași perioadă.

Războiul din Gaza a început cu atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în care au fost uciși peste 1.200 de oameni. Numărul morților în Gaza se ridică acum la peste 71.000, potrivit datelor ministerului sănătății palestinian.