Programul nuclear iranian. Autoritățile din Iran, dispuse să renunțe la îmbogățirea uraniului

Autoritățile din Iran sunt dispuse să renunțe la îmbogățirea uraniului. Un oficial din cadrul programului nuclear iranian a anunțat că decizia ar putea fi gata dacă se renunță la sancțiunile internaționale care vizează Iranul.
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 16:14, Politic

Iranul este dispus să „dilueze” uraniul său puternic îmbogățit dacă Statele Unite ridică „toate sancțiunile”, a declarat luni șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran, potrivit Le Figaro. Anunțul a fost făcut în urma reluării discuțiilor cu SUA.

„Ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea diluării uraniului îmbogățit la 60%, Mohammad Eslami a declarat că acest lucru depinde de ridicarea tuturor sancțiunilor în schimb”, a relatat agenția oficială de știri IRNA, citându-l pe Eslami.

Totuși, iranienii nu au spus dacă Eslami s-a referit la toate sancțiunile împotriva Iranului sau doar la cele impuse de Statele Unite.

Înainte de atacurile israeliano-americane asupra amplasamentelor sale nucleare din iunie 2025, Iranul îmbogățea uraniul la 60%, mult peste limita de 3,67% permisă de acordul nuclear din 2015 cu puterile mondiale. Acordul nu mai există.

Iranienii amenință că nu vor renunța la programul nuclear „chiar dacă ni se impune un război”.

