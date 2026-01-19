AUR lansează de Ziua Unirii Principatelor programul pilot „Înapoi Acasă”, dedicat Diasporei

Potrivit unui comunicat al partidului, peste 50 de parlamentari AUR se vor afla simultan în peste 40 de comunități românești din Diaspora, într-o mobilizare fără precedent, pentru a discuta direct cu românii plecați peste hotare și pentru a începe construcția unei strategii reale de revenire acasă.

„Eșec al statului român”

„Lansarea acestui program vine pe fondul unui eșec major al statului român și al guvernelor care s-au perindat la conducere în ultimele decenii. Milioane de români au fost împinși să plece din țară, iar statul nu a făcut nimic pentru a-i păstra aproape și pentru a-i aduce înapoi. Nu a existat o strategie coerentă pentru Diaspora, nu a existat sprijin real pentru întoarcere, ci doar discursuri ocazionale, apeluri electorale și promisiuni abandonate după alegeri”, transmit reprezentanții AUR.

Conform acestora, programul „Înapoi Acasă” pornește tocmai de la acest vid de responsabilitate al statului român.

Scopul proiectului este construirea, alături de românii din Diaspora, a unei strategii funcționale de revenire, adaptată fiecărui caz în parte, arată AUR. Potrivit formațiunii, nu există soluții și rețete universale, iar sprijinul trebuie să fie adaptat la nevoile fiecăruia.

Ghișeu unic pentru Diapora

„În centrul acestei viziuni se află conceptul de ghișeu unic pentru Diaspora, un mecanism prin care românii care doresc să revină să primească sprijin concret pentru birocrație și acte, clarificarea situațiilor fiscale, evitarea dublei impozitări, găsirea unui loc de muncă, deschiderea sau relocarea unei afaceri, integrarea copiilor în sistemul de educație, accesul la sănătate, pensii și asigurări sociale, precum și recunoașterea studiilor și calificărilor obținute în străinătate”, transmite AUR.

Partidul arată că, în lipsa unei majorități parlamentare, își asumă să înceapă acest proiect chiar acum și să facă ceea ce statul a refuzat ani la rând: să preia cazurile românilor care vor să se întoarcă și să le gestioneze pas cu pas.

Programul este operațional prin platforma online https://inapoiacasa.ro/, unde românii din Diaspora se pot înscrie completând un formular dedicat. Informațiile furnizate vor sta la baza construirii unei strategii reale pentru Diaspora și a unor politici publice care să răspundă nevoilor concrete ale românilor plecați.

„Unirea nu se oprește la granițe. România nu poate fi întreagă fără românii ei”, adaugă reprezentanții AUR.