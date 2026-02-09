Cele trei moțiuni depuse de Opoziție, dezbătute acum în Senatul României. Ilie Bolojan despre UE-Mercosur: „Acest acord se află în negociere încă dinainte ca România să devină membru al UE”

UPDATE 17:15 Ilie Bolojan a luat cuvântul în plenul Senatului

Premierul Ilie Bolojan a declarat de la tribuna din plenul Senatului că moțiunea depusă de Opoziție se bazează pe presupuneri eronate.

El a respins ideea că hotărârea ar fi fost luată pe ascuns și a contestat afirmația potrivit căreia acordul Mercosur ar dezavantaja România.

„Prima, că decizia ar fi fost luată în clandestinitate. A doua, că această decizie legată de Mercosur ar fi în defavoarea României. (…) Întreaga construcție a textului moțiunii lasă impresia că semnatarii au aflat despre acest acord abia în momentul în care Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor. Realitatea este însă că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, se află în negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. (…) Vorbim, așadar, despre un proces început cu ani în urmă. Nimeni nu a fost atunci îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public dacă este bine sau rău, dacă acest tratat ajută sau încurcă România. La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan anunța că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE 16:50 Moțiune simplă pe acordul UE–Mercosur: ministrul Economiei, Irineu Darău, acuză „trei sintagme mincinoase” și apără beneficiile pentru România

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a respins în Senat criticile din moțiunea simplă privind acordul UE–Mercosur, susținând că documentul conține afirmații false și ignoră avantajele pentru industrie și agricultură. Oficialul a invocat date despre exporturi, taxe și limitele negociate pentru importurile agricole, afirmând că România are timp să se pregătească înainte de aplicarea efectivă a acordului.

În intervenția sa, ministrul s-a declarat „dezamăgit” de conținutul moțiunii și a criticat modul în care aceasta a fost redactată. „Respect foarte mult acest proces democratic, dar nu înțeleg cum l-ați scris. Sunt sigur că puteați mai bine (…) Ați reușit performanța (…) să scrieți aceste pagini (…) având fix șapte cuvinte despre agricultură”, a afirmat Irineu Darău, adăugând ironic că „chat GPT-ul ar fi făcut mai bine”.

Oficialul guvernamental a respins chiar premisele documentului parlamentar, susținând că titlul conține „trei sintagme mincinoase”. „Mandat clandestin, nu a fost așa. Fără analiză, nu a fost așa. Împotriva propriilor interese ale României, nu este așa”, a spus acesta, subliniind că deciziile au fost luate prin negociere la nivel european și în urma analizării mai multor scenarii.

Ministrul Economiei a prezentat și argumente economice, arătând că firmele românești plătesc în prezent „47 de milioane de euro doar taxe pe exporturile dinspre România spre țările Mercosur”, în condițiile unor exporturi de „176,5 milioane de euro”, în special în telecomunicații, servicii de business, transport și industria auto. Eliminarea taxelor ar avea, în opinia sa, „efect multiplicat” pentru economie.

În privința agriculturii, Irineu Darău a susținut că negocierile au adus garanții suplimentare pentru România. „S-au obținut 15 indicații geografice protejate (…) limitarea importurilor la 1% pentru carnea de vită (…) și 1,15% pentru carnea de pasăre”, a declarat ministrul, menționând și existența unei „clauze de salvgardare” care permite oprirea importurilor în două săptămâni dacă acestea cresc cu 5%.

Acesta a reamintit că negocierile pentru acordul Mercosur durează de peste două decenii și că România a susținut procesul inclusiv în 2019, în timpul președinției Consiliului UE. „După 20 de ani de negocieri (…) acordul a evoluat cu condiții și mai bune pentru agricultură și pentru industrie. Așadar, ce vrem mai mult?”, a întrebat retoric ministrul.

Irineu Darău a subliniat că decizia din Coreper nu este finală și că urmează mai multe etape instituționale europene și naționale, proces care ar putea dura ani. „Economia românească are timp să se pregătească și cred (…) în competitivitatea economiei noastre”, a spus el, pledând pentru un dialog „bazat pe respect și argumente”.

În final, ministrul a susținut importanța unității europene în negocierile comerciale globale. „Îmi doresc o Românie puternică într-un bloc unit, european (…) Dacă suntem uniți, suntem 450 de milioane. Dacă ne luăm separat, va pierde și România, și Uniunea Europeană”, a conchis acesta.

UPDATE 16:15 Se citește textul moțiunii care vizează Acordul UE-Mercosur

În plenul Senatului se citește textul moțiunii care vizează Acordul UE-Mercosur.

Parlamentarii din Opoziție s-au prezentat la ședință cu un catalog.

În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

UPDATE 16:03

Cele trei moțiuni depuse de partidele de Opoziție împotriva acordului UE-Mercosur, premierului Ilie Bolojan ca ministru interimar la Ministerul Educației și ministrului Apărării, Radu Miruță, vor fi dezbătute în foarte scurt timp în plenul Senatului României.

Mircea Abrudean cere unitate în Coaliție și respingerea moțiunilor Opoziției: „Toate cele trei moțiuni simple trebuie respinse”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni un mesaj, pe Facebook, către partidele din Coaliția de guvernare, înainte de votul asupra celor trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Abrudean a cerut ca aceste moțiuni să fie respinse și a declarat că este foarte important sprijinul politic pentru Guvernul actual. „Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moțiuni simple depuse de opoziție trebuie respinse fără echivoc. Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, așa cum este firesc într-o majoritate politică și de guvernare responsabilă. Stabilitatea și coerența actului de guvernare depind de această unitate”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook. Știrea inițială

Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna trecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00.

Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România.

Prima dintre ele vizează modul în care Guvernul a gestionat Acordul UE-Mercosur.

Inițiatorii susțin că România a acceptat înțelegeri importante fără o dezbatere publică reală și fără o analiză a efectelor asupra economiei. În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

A doua moțiune îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În textul moțiunii sunt criticate afirmațiile publice despre posibile misiuni militare în Groenlanda.

A treia moțiune îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților. Inițiatorii au afirmat că politicile recente au afectat direct sprijinul financiar acordat tinerilor.