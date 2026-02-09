Prima pagină » Politic » Cele trei moțiuni depuse de Opoziție vor fi dezbătute luni în Senat

Cele trei moțiuni depuse de Opoziție vor fi dezbătute luni în Senat

Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea.
Cele trei moțiuni depuse de Opoziție vor fi dezbătute luni în Senat
Senat, sursa: Youtube
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 07:41, Politic

Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna tdecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00.

Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România.

Prima dintre ele vizează modul în care Guvernul a gestionat Acordul UE-Mercosur.

Inițiatorii susțin că România a acceptat înțelegeri importante fără o dezbatere publică reală și fără o analiză a efectelor asupra economiei. În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

A doua moțiune îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În textul moțiunii sunt criticate afirmațiile publice despre posibile misiuni militare în Groenlanda.

A treia moțiune îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților. Inițiatorii au afirmat că politicile recente au afectat direct sprijinul financiar acordat tinerilor.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Libertatea
Care sunt cele mai nesănătoase chips-uri din supermarket, de fapt. Nici măcar nu sunt cartofi!
CSID
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor