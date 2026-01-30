Ilie Bolojan despre relația cu SUA: Rolul SUA în va rămâne determinant în această parte de Europa

Bolojan a subliniat că dezvoltarea României din ultimele decenii a fost posibilă în principal datorită unor condiții geopolitice favorabile.

„Prima a fost aderarea la NATO, care a însemnat siguranță pentru noi. Și apoi a fost aderarea la Uniunea Europeană, care a însemnat acces la piețe, a însemnat fluxuri de investiții, a însemnat locuri de muncă și mai multă prosperitate”, a spus prim-ministrul într-un interviu acordat G4Media.

Ilie Bolojan a afirmat că, în contextul Războiului din Ucraina, rolul NATO și al Statelor Unite rămâne determinant în estul Europei.

„În această perioadă, chiar dacă sunt aceste dispute, chiar dacă sunt aceste abordări diferite, rolul NATO și al Statelor Unite va rămâne determinant în această parte de Europa, având un război la graniță”, a afirmat șeful Executivului.

Acesta a mai subliniat și lipsa de credibilitate și predictibilitate a Rusiei: „atacarea Ucrainei de către Rusia nu mai poate să genereze o situație de încredere în abordările ruse în anii următori. Și practic toate țările europene, sau aproape toate țările europene, și-au pierdut încrederea în predictibilitatea acestor acțiuni”.

Bolojan: Europa să fie o zonă mai sigură, inclusiv pe forțe proprii

Premierul a spus că Statele Unite își orientează o parte tot mai mare a atenției strategice către zona indo-pacifică, și că acest demers al Washingtonului, „mută europenilor o responsabilitate mai mare de apărare, lucru pe care ni l-am asumat, inclusiv România”.

Acesta a subliniat că demersul american nu înseamnă o retragere din Europa: „Asta nu înseamnă că Statele Unite se vor dezangaja din această parte de lume”.

Acestea a mai subliniat că deși perioada de prosperitate și stabilitate din Europa s-a realizat prin relație cordială transatlantică, a pledat pentru consolidarea capacităților proprii de apărare ale Europei, astfel încât continentul să devină mai sigur inclusiv prin forțe proprii.

„Cu toate dificultățile pe care le avem în perioada de față, cred că trebuie să facem ceea ce ține de noi pentru a o menține, pe de o parte, și pe de altă parte pentru a ne întări capacitatea de apărare, în așa fel încât Europa să poată să fie o zonă mai sigură, inclusiv pe forțe proprii”, a spus premierul.