Prima pagină » Știri externe » Militarii americani au început cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa. O parte din operațiune este în România

Militarii americani au început cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa. O parte din operațiune este în România

Militarii americani au dat startul celui mai mare exercițiu de artilerie din Europa. O parte din operațiunea numită DYNAMIC FRONT 26 se desfășoară în România. Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic, transmite MApN.
Militarii americani au început cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa. O parte din operațiune este în România
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 15:41, Social

Militarii americani au început exercițiul luni. Operațiunea va ține până la mijlocul lunii februarie.

„Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026. Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate”, a transmis MApN.

Potrivit sursei menționate „DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional.”

Trageri la Cincu

Trageri vor avea în mai multe țări, inclusiv în România.

„Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic. În cadrul exercițiului, în data de 9 februarie, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, organizează un Media Day în Poligonul Cincu, România”, mai scrie în comunicat.

Evenimentul va include observarea punctelor de tragere și a impactului muniției, precum și sprijin aerian apropiat (CAS), urmate de o conferință de presă organizată la punctul de observare. La activități vor participa militari din Statele Unite, România, Polonia și Franța, a precizat MApN.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
Promotor