Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, primit de Nicușor Dan

Potrivit Administrației Prezidențiale, primirea generalului Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) va avea loc luni de ora 10.30.

Marți, generalul Alexus G. Grynkewich și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, vor face o vizită la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței, transmite Ministerul Apărării.