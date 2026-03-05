Prima pagină » Știrile zilei » Parlamentul European susține operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră

Parlamentul European susține operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunță că un amendament care solicită operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră a fost votat de Comisia pentru Bugete a Parlamentul European.
Sursă foto: Facebook / Victor Negrescu
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 11:23, Politic

Astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea acestui hub în poziția sa privind bugetul anual european”, se arată în mesajul publicat joi de Victor Negrescu. 

Europarlamentarul social-democrat anunță că Parlamentul European a subliniat deja necesitatea înființării unui astfel de centru în rezoluțiile bugetare pentru anii 2026 și 2027, ca urmare a amendamentelor depuse. 

Potrivit acestuia, operaționalizarea Hubul de Securitate ar permite: „monitorizarea în timp real a spațiului maritim, de la satelit până la fundul mării, ar consolida capacitatea de avertizare timpurie și ar sprijini reacția la noile amenințări, inclusiv la minele marine sau activitățile flotei fantomă rusești”. 

Victor Negrescu a mai declarat că Hubul înseamnă securitate și investiții pentru România, anunțând că „o decizie pozitivă este probabil să fie anunțată în următoarele luni, cu operaționalizare rapidă”. 

Acesta a reiterat necesitatea pe care o reprezintă găzduirea acestui Hub, în contextul internațional actual: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate”. 

