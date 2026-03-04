Prima pagină » Știrile zilei » Victor Negrescu, în fața provocărilor internaționale: România trebuie să răspundă cu luciditate

Victor Negrescu, în fața provocărilor internaționale: România trebuie să răspundă cu luciditate

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu solicită o viziune strategică mai clară în politica de securitate a României. Acesta a numit extinderea umbrele nucleare franceze drept o „discuție legitimă” și a pledat pentru un sprijin „ferm și clar” pentru Statele Unite și Iran.
Victor Negrescu, în fața provocărilor internaționale: România trebuie să răspundă cu luciditate
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 13:32, Politic

„Provocările de politică externă și de securitate devin din ce în ce mai complexe, iar România trebuie să răspundă cu luciditate, responsabilitate și viziune strategică”, notează Victor Negrescu pe Facebook. 

Umbrela nucleară franceză și sprijinul pentru SUA și Israel

Acesta a abordat mai multe direcții privind securitatea și poziționarea României pe scena internațională. Despre extinderea umbrelei nucleare franceze sub coordonarea Alianței Nord-Atlantice acesta spus că este „o discuție legitimă” și că Franța rămâne unul dintre aliații cu cea mai importantă prezență militară în România, iar cooperarea bilaterală rămâne un pilon al securității. 

„În același timp, sprijinul pentru Statele Unite și pentru Israel în contextul intervenției din Iran trebuie să fie clar și ferm. România este un aliat credibil și trebuie să își asume acest rol, inclusiv pentru operațiunile NATO și pentru cooperarea strategică transatlantică”, continuă Negrescu. 

Un alt subiect pe care Victor Negrescu îl consideră urgent este repatrierea cetățenilor români din zona Golfului sau a Orientului Mijlociu. El cere o coordonare eficientă la nivel european și critică lipsa de acțiune: „responsabilii de acest subiect trebuie să facă mai puține poze și să fie mai concreți și mai activi în protejarea cetățenilor noștri”. 

Necesitatea schimbărilor interne

Din nou, europarlamentarul evidențiază oportunitatea României de a deveni un pilon regional de securitate, prin dezvoltarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. 

„Profesionalizarea instituțiilor și acțiunii în domeniul apărării și de securitate este esențială. Toată lumea este convinsă că numirea unor șefi de servicii competenți și credibili, un program de apărare restructurat și coerent, inclusiv pe componenta SAFE, mai puțină politică din partea decidenților politici responsabili și mai multă administrație eficientă”, sunt obiectivele la care România trebuie să țintească în plan intern, spune Negrescu, 

În plus, europarlamentarul social-democrat a subliniat importanța invoației în securitate cibernetică. „Nu în ultimul rând, inovația, tehnologiile dual-use și securitatea cibernetică devin frontierele reale ale securității moderne. România trebuie să investească în dezvoltarea unui hub de inovare în domeniul securității și tehnologiilor strategice, inclusiv pentru combaterea dezinformării”. 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Pensia neîncasată în caz de deces! Cum se obțin banii, cine poate beneficia și ce acte sunt necesare
CSID
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor