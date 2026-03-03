Gândul publică adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat

În documentul intrat în posesia Gândul, se vede negru pe alb că, imediat după Anul Nou, pe 7 ianuarie 2005, Miruță s-a prezentat la sediul PSD Gorj pentru a-și oficializa intrarea în PSD.

Fișa de Primire în Partid, semnată de Miruță pe vremea când era student la Electronică

Era student la Electronică, în București, după cum singur scria Radu Dinel Miruță la vremea când semna cererea. „Fișa de Primire în Partid”, așa cum este ea numită, poartă atât semnătura actualului ministru al Apărării, cât și un număr de înregistrare, semn că foaia a trecut prin circuitul birocratic al partidului.

Faptul că Miruță a fost membru PSD a fost dezvăluit în premieră de Victor Ponta, la emisiunea Ai Aflat!, pe canalul de YouTube Gândul.

Victor Ponta spunea pe 28 ianuarie: „Miruță a fost membru PSD când am condus eu partidul”.

USR a sărit cu acuzații de Fake News

Imediat după dezvăluirea lui Ponta s-a activat scutul de protecție USR. Colegii de partid ai lui Miruță au sărit cu acuze de Fake News și au pornit o campanie publică prin care susțineau: „ Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici «pe vremea lui Ponta», nici vreodată!

Documentul publicat de Gândul vine să contrazică poziția oficială a USR, dar, totodată, și poziția fostului premier.

Miruță a ajuns membru PSD, dar în 2005, nu în 2012 cum susține Victor Ponta. Gândul a încercat să elucideze misterul declarației fostului premier și a mers pe urmele activității politice a lui Miruță.

Miruță a venit cu tatăl său de mână la PSD

Și se dovedește că Victor Ponta avea dreptate. La distanță de 7 ani, în preajma lui 2012, când Ponta ajunge premier, s-a întâmplat un alt episod cu Miruță și PSD, povestit de un membru PSD contactat de Gândul. Secretarul Organizației PSD Gorj, de la acea vreme, Ciprian Florescu, a declarat următoarele:

„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean. Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că «da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație». A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea!”.

