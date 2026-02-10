Statele Unite vor preda o parte din comenzile NATO aliaților europeni, a anunțat NATO marți, într-un efort de a demonstra că aliații europeni ai NATO își asumă o mai mare responsabilitate pentru planificarea războiului convențional.

„Statele Unite vor rămâne la conducerea generală a forțelor NATO și aliate prin intermediul Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, o funcție care a fost întotdeauna deținută de un american. Postul este ocupat în prezent de generalul Alexus G. Grynkewich din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA.

Această mișcare subliniază și mai mult rolul de comandă american în cadrul NATO. Statele Unite vor prelua forțele maritime, a declarat NATO, și sunt acum responsabile de cele trei capabilități de bază: terestre, aeriene și maritime”, relatează jurnaliștii.

Statele Unite au afirmat de ani de zile că aliații lor europeni ar trebui să își asume mai multe responsabilități în cadrul NATO, permițând Washingtonului să își mute atenția către Pacific, în conformitate cu propriile priorități de securitate. Această mișcare a fost amplificată sub președintele Trump, deși mișcările anunțate marți se referă la partajarea poverii, nu la transferul responsabilității generale pentru comanda NATO.

Marea Britanie, Italia, Germania și Polonia – țările „câștigătoare”

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a declarat reporterilor într-o conferință telefonică de marți că această mișcare va consolida alianța.

„Orice lucru care le permite aliaților noștri să intensifice eforturile și să își asume o poziție de lider în cadrul alianței este o veste bună și o mișcare de bun simț”, a spus dl Whitaker. În cele din urmă, a spus el, „vrem ca Europa să preia apărarea convențională a continentului european”, astfel încât Washingtonul să poată muta forțe în Pacific, după cum este necesar.

„Statele Unite nu se retrag și nu dispar”, a spus el. „Dar trebuie să ne asigurăm că capabilitățile critice sunt, știți, consolidate și de către aliații noștri europeni.”

În cadrul NATO, trei Comandamente ale Forțelor Întrunite — Napoli, Italia; Brunssum, Olanda; și Norfolk, Virginia — sunt responsabile de planificarea operațiunilor.

Marea Britanie va conduce acum comandamentul cu sediul în Norfolk, iar Italia va conduce Napoli. Germania și Polonia vor împărți acum controlul asupra comandamentului care ar fi cel mai responsabil pentru orice război terestru din Europa de Est. Un comandant german conduce deja structura.

Aceste schimbări vor fi efectuate treptat în următorii ani, în conformitate cu programul existent de rotație a personalului, a declarat NATO.

Acordul va permite europenilor să își asume „roluri de conducere mai importante în structura de comandă a NATO, clarificând totodată angajamentul SUA față de comanda și controlul NATO, inclusiv în menținerea rolului de Comandant Suprem Aliat în Europa”, a anunțat alianța.