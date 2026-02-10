Prima pagină » Știri externe » Banca Vaticanului lansează indici bursieri conform principiilor catolice în SUA și Europa

Banca Vaticanului a lansat doi indici bursieri cu acțiuni considerate conforme cu principiile catolice, pentru Statele Unite și Europa.
Nițu Maria
10 feb. 2026, 19:13, Știri externe

Banca Vaticanului a prezentat oficial doi indici bursieri, unul pentru piața americană și altul pentru zona euro, alcătuiți din acțiuni considerate conforme cu principiile catolice.

Inițiativa a fost anunțată marți și realizată în parteneriat cu Morningstar, marcând o colaborare neobișnuită între Vatican și sectorul financiar, scrie Euronews.

Indicii poartă denumirile Morningstar IOR Principiile Catolice SUA și Morningstar IOR Principiile Catolice Zona Euro și cuprind câte 50 de companii cu capitalizare medie și mare.

Banca Vaticanului susține că aceste firme respectă „învățăturile catolice privind problemele vieții, responsabilitatea socială și protecția mediului”.

Printre principalele dețineri americane se află Meta și Amazon, iar indicele european include ASML, Deutsche Telekom și SAP.

Parteneriatul vine după eforturi de reabilitare a imaginii IOR, afectată de-a lungul timpului de scandaluri financiare. Papă Francisc a ratificat și el reforme pentru a remedia aceste probleme.

Conceptul de investiții bazate pe principii catolice nu este însă nou, iar noii indici concurează cu ETF-ul american S&P 500 Catholic Values Index, evaluat la peste 1 miliard de dolari, și cu Ave Maria Mutual Funds, care gestionează active de 3,8 miliarde de dolari.

