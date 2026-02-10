Prima pagină » Știri externe » O suedeză îl acuză la Paris pe recrutorul lui Epstein. Ar fi exploatat și românce

O suedeză îl acuză la Paris pe recrutorul lui Epstein. Ar fi exploatat și românce

O tânără suedeză, Ebba Karlsson, a depus marți o plângere la Parchetul din Paris pentru viol și trafic de persoane împotriva lui Daniel Siad, suspectat de a fi recrutor pentru Jeffrey Epstein, informează BFMTV, confirmând datele publicate de Le Point.
O suedeză îl acuză la Paris pe recrutorul lui Epstein. Ar fi exploatat și românce
Sursa foto: : Vladislav Nekrasov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Andrei Rachieru
10 feb. 2026, 19:49, Știri externe

Incidentul datează din anii 1990, când reclamanta avea 20 de ani și a fost invitată pe Coasta de Azur sub pretextul unui casting de costume de baie.

La momentul faptelor, aceasta nu știa identitatea agresorului, care se prezentase cu un nume fals. Abia recent, după ce un jurnalist i-a arătat o fotografie, a recunoscut că Daniel Siad este presupusul agresor, scrie Le Point.

Daniel Siad, headhunter de origine algeriană naturalizat suedez, apare frecvent în dosarele Jeffrey Epstein publicate de justiția americană, fiind identificat de FBI ca „presupus recrutor” al infractorului sexual american.

Deși a fost implicat în diverse cazuri raportate de victime franceze și românce, Siad nu a fost audiat niciodată de justiția franceză, dosarele fiind clasate după moartea principalului recrutor francez pentru Epstein, Jean-Luc Brunel.

Conform documentelor Epstein, Daniel Siad a prezentat mai multe modele românce lui Epstein, furnizând fotografii și informații despre acestea.

În paralel, unele anonimizări din dosarele publicate au stârnit controverse în SUA, congresmanul Jamie Raskin criticând Departamentul de Justiție pentru „cenzurări misterioase” și expunerea identității victimelor.

Deși plângerea lui Ebba Karlsson vizează fapte prescrise și nu implică direct legătura cu Jeffrey Epstein, autoritățile franceze ar putea analiza conexiunile dintre Siad și rețeaua internațională de trafic sexual a acestuia, în cazul în care ancheta va fi deschisă.

Publicarea dosarelor Epstein continuă să dezvăluie amploarea rețelei și implicarea unor persoane din diferite țări, ridicând noi întrebări privind modul de protecție a victimelor și transparența anchetelor internaționale.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei
Gandul
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor