Sud-africanii și kenyenii, victime ale recrutării forțate de Rusia pentru războiul din Ucraina

Reprezentanții celor două state au promis sprijinirea procesului de repatriere și continuarea eforturilor pentru a readuce acasă sud-africanii păcăliți să participe la conflict.

Situația nu se limitează la Africa de Sud. Kenya a raportat că aproximativ 200 de cetățeni au fost recrutați forțat, dintre care doar 23 au fost repatriați. Patru kenyeni întorși din Rusia au declarat AFP că au fost înșelați să lupte împotriva voinței lor. Autoritățile ucrainene estimează că cel puțin 1.436 de cetățeni africani din 36 de țări sunt implicați în rândurile forțelor ruse.

Ambasadorul Ucrainei la Pretoria, Oleksandr Șcerba, a catalogat recrutările ca fiind parte a unui „război colonial”, subliniind absurditatea implicării africane într-un conflict împotriva unei țări suverane.

În Africa de Sud, familia și susținătorii recruților acuză implicarea politicienilor locali, iar fiica fostului președinte Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a demisionat din parlament, fiind acuzată de participare la recrutare.

Mai mult, recrutările nu se limitează la combatanți. Multe femei africane sunt atrase de promisiunea unor contracte profitabile în Rusia și ajung să lucreze în fabrici de drone în regiunea Tatarstan.

Raportul Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) arată că programe precum Alabuga Start pot fi considerate trafic de persoane, datorită naturii înșelătoare a recrutării și condițiilor represive de muncă.

Autoritățile sud-africane investighează și o campanie de promovare a programului difuzată de influenceri pe rețelele sociale în august, vizată de controale după ce au fost semnalate încălcări ale drepturilor cetățenilor africani.