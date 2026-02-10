Prima pagină » Știrile zilei » Rusia cere „garanții de securitate” ca element cheie pentru orice acord de pace privind Războiul din Ucraina

Rusia cere „garanții de securitate” ca element cheie pentru orice acord de pace privind Războiul din Ucraina

Un înalt oficial rus a declarat că un eventual acord de pace pentru încheierea Războiului din Ucraina trebuie să includă garanții clare de securitate pentru Rusia, subliniind că interesele Moscovei trebuie să fie o prioritate.
Rusia cere „garanții de securitate” ca element cheie pentru orice acord de pace privind Războiul din Ucraina
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 09:02, Știri externe

„Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie să ia în considerare interesele de securitate ale Ucrainei, dar importanța cheie o reprezintă, desigur, interesele de securitate ale Rusiei.”, a susținut Alexander Grușko, adjunctul ministrului de Externe de la Moscova, citat de The Kyiv Independent

Oficialul rus a criticat liderii europeni, susținând că aceștia nu au abordat în mod serios preocupările Rusiei în declarațiile lor publice: „Nimeni nu vorbește despre garanții pentru securitatea Rusiei”. 

Grușko a mai anunțat că fără includerea unor garanții de securitate pentru Moscova, încheierea unui tratat de pace ar fi imposibilă. „Acestea sunt un element cheie pentru ajungerea la un acord. Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”, a punctat oficialul. 

Printre garanții invocate de Grușko se numără cerințe formulate încă de la declanșarea invaziei în Ucraina, inclusiv interzicerea aderării Ucrainei la NATO. De asemenea, Grușko a respins ideea desfășurării de trupe străine pe teritoriul ucrainean, propunere avansată de Kiev ca garanție de securitate. 

Declarațiile lui Grușko au fost făcute la scurt timp după finalizarea negocierilor trilaterale desfășurate de la Abu Dhabi. Deși în urma discuțiilor s-a obținut realizarea unui schimb de prizonieri, negocierile sunt așteptate să continue cel mai probabil în Statele Unite. 

