Papa Leon al XIV-lea trimite 80 de generatoare și sprijin medical în Ucraina

Sprijinul umanitar a venit ca răspuns la apelurile episcopilor ucraineni, care au avertizat asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă populația din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice, relatează The Kyiv Independent.

Trei camioane încărcate cu materialele trimise au plecat de la Biserica Sfânta Sofia din Roma și au ajuns în Fastiv și Kiev, orașe grav afectate de loviturile asupra infrastructurii civile.

Pe lângă generatoare, Vaticanul a trimis și sprijin medical printre care se numără antibiotice, antiinflamatoare, suplimente alimentare, dar și melatonină, întrucât oficialii religioși au precizat că melatonina este foarte solicitată, pe fondul stresului accentuat și al problemelor de somn cu care se confruntă populația ucraineană din cauza atacurilor continue.

În plus, Papalitatea a anunțat că mai multe transporturi de sprijin umanitar sunt în faza de pregătire.

De la preluarea pontificatului anul trecut, Papa Leon al XIV-lea a cerut în mod repetat „o pace justă și durabilă” în Ucraina, inițiativă ce a primit susținere din partea Kievului, dar respinsă de Rusia.