Papa Leon al XIV-lea face apel la demersuri de pace în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă

Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina ca pe o oportunitate pentru promovarea inițiativelor de pace, invocând Armistițiul Olimpic.
Sursa foto: (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
01 feb. 2026, 15:46, Știri externe

Papa Leon a susținut duminică că marile evenimente sportive, precum Jocurile Olimpice, transmit un „mesaj puternic de fraternitate” și pot reaprinde speranța pentru „o lume în pace”, subliniind: „Armistițiul Olimpic este un obicei străvechi care însoțește desfășurarea Jocurilor Olimpice”, potrivit Reuters

Suveranul Pontif a mai spus: „Sper ca cei cărora le pasă de pacea între popoare și dețin poziții de putere să facă pași concreți cu această ocazie pentru dezescaladare și dialog”. 

Jocurile Olimpice de iarnă se vor desfășura în perioada 6-22 februarie și vor fi găzduite de stațiunea Cortina d’Ampezzo și de Milano. 

În același discurs, Papa Leon și-a exprimat îngrijorarea și față de tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Cuba. 

Liderul de la Vatican a îndemnat, alături de episcopii cubanezi: „pe cei responsabili să promoveze un dialog sincer și eficient pentru a evita violenta și suferința suplimentară a poporului cubanez”. 

Apelurile papei vin pe fondul amenințărilor făcute de președintele Donald Trump impunerea unor tarife asupra importurilor din țările care furnizează petrol Cubei. 

 

