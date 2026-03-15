Prima pagină » Știrile zilei » Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea ostilităților din Orientul Mijlociu, la două săptămâni de la începerea conflictului

Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea ostilităților din Orientul Mijlociu, la două săptămâni de la începerea conflictului

Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea imediată a focului în războiul din Orientul Mijlociu, avertizând că prelungirea confruntărilor nu va aduce pace sau stabilitate în regiune. Suveranul pontif a atras atenția și asupra situației din Liban, făcând apel la dialog pentru „binele tuturor libanezilor”.
Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea ostilităților din Orientul Mijlociu, la două săptămâni de la începerea conflictului
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 mart. 2026, 15:30, Știri externe

La două săptămâni de la atacurile Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, Papa Leon al XIV-lea a deplâns „violența atroce”, în timpul rugăciunii Angelus de duminică. 

Liderul Bisericii Catolice a cerut ferm oprirea violențelor: „De două săptămâni, popoarele din Orientul Mijlociu suferă violența atroce a războiului. În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bunăvoință, fac apel către cei responsabili pentru acest conflict: Încetați focul!”, notează Reuters. 

Leon a subliniat și impactul umanitar al războiului, exprimându-și solidaritatea cu familiile victimelor. „Mii de oameni nevinovați au fost uciși, iar mulți alții au fost forțați să-și părăsească locuințele. Îmi exprim din nou solidaritatea față de toți cei care și-au pierdut cei dragi în atacuri”.

Înaltul oficial de la Vatican a atras atenția și asupra situației din Liban, făcând apel pentru soluționarea problemelor prin dialog. „Sper la căi de dialog care să poată sprijini autoritățile țării în implementarea unor soluții durabile pentru criza gravă în desfășurare, pentru binele comun al întregului popor libanez”, spune Papa. 

Libanul a fost atras în conflict după ce gruparea susținută de Teheran, Hezbollah, a lansat mai multe atacuri asupra Israelului. Atacurile au declanșat o ripostă severă din parte Israelului, dar și amenințări privind o posibilă extindere a ostilităților. 

