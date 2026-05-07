Pakistan amenință India cu o ripostă „mai puternică” la un an de la conflictul din Kashmir

Mesajul a fost transmis de armata pakistaneză cu ocazia comemorării confruntărilor din mai 2025, denumite de Islamabad „Marka-e-Haq” sau „Bătălia Adevărului”, mai arată AP. Escaladarea dintre cele două state a început anul trecut după un atac armat în partea administrată de India din regiunea disputată Kashmir, unde 26 de persoane, majoritatea turiști hinduși, au fost ucise.

India a acuzat grupări susținute de Pakistan pentru atac, acuzații respinse de Islamabad, care a cerut o anchetă independentă. Pe 7 mai 2025, India a lansat lovituri pe teritoriul pakistanez, iar Pakistanul a răspuns prin atacuri cu drone, rachete și tiruri de artilerie. Confruntările au durat patru zile și s-au soldat cu zeci de morți de ambele părți, înainte ca un armistițiu mediat de Statele Unite să intre în vigoare pe 10 mai.

Pakistanul susține că a doborât avioane indiene

La momentul respectiv, Pakistanul a afirmat că a doborât cel puțin șapte aeronave militare indiene, inclusiv un avion Rafale de fabricație franceză. India a recunoscut că a suferit pierderi, fără să ofere însă detalii. Președintele american Donald Trump și-a atribuit în repetate rânduri meritul pentru evitarea unui conflict mai amplu între cele două state. Relațiile dintre India și Pakistan rămân tensionate de decenii, iar cele două țări au purtat două dintre cele trei războaie ale lor din cauza regiunii Kashmir. Atât India, cât și Pakistanul revendică întregul teritoriu himalayan, care este împărțit în prezent între cele două state.