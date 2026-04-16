Teheranul cere armistițiu și în Liban în cadrul noilor negocieri SUA–Iran. Pakistan: nu a fost stabilită încă o dată pentru discuții

Casa Albă a transmis că Statele Unite analizează organizarea unei noi runde de negocieri cu Iranul, exprimându-și în același timp optimismul privind șansele unui acord.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că viitoarele discuții „ar urma foarte probabil” să aibă loc joi, la Islamabad, în cadrul eforturilor diplomatice intensificate după aproape șapte săptămâni de conflict, potrivit informațiilor publicate joi de Deccan Chronicle.

Pakistan: nu a fost stabilită nicio dată pentru negocieri

Pakistanul a transmis joi după-amiază că „deocamdată nu a fost stabilită nicio dată” pentru a doua rundă de negocieri între Statele Unite și Iran.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Tahir Andrabi, a precizat că nu există un calendar confirmat, fără a exclude însă posibilitatea unor discuții viitoare.

Iranul insistă pentru armistițiu în Liban

În paralel, Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a subliniat, într-o convorbire telefonică cu omologul său libanez, Nabih Berri, importanța unui armistițiu în Liban.

Qalibaf a transmis că autoritățile iraniene urmăresc îndeaproape evoluțiile din Liban și susțin obținerea unui armistițiu permanent în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Un armistițiu în Liban este la fel de important pentru noi ca un armistițiu în Iran”, a declarat oficialul iranian.

Libanul a fost atras în conflict pe 2 martie, după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat atacuri asupra Israelului.

Întâlnire la Casa Albă cu ambasadorul SUA în Liban

Separat, ambasadorul Statelor Unite în Liban, Michel Issa, s-a întâlnit miercuri cu Donald Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio.

Cei trei oficiali „și-au reafirmat angajamentul față de negocierile în curs și față de eforturile ambasadei din Beirut de a sprijini restabilirea monopolului statului asupra forței și a suveranității Libanului”, a transmis joi Ambasada Statelor Unite la Beirut pe platforma X.